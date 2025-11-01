Hallan restos en Veracruz que podrían ser de Paulina Camargo, asegura su madre Rocío Limón

Rocío Limón aseguró que, después de una década de búsqueda de los restos de su hija desaparecida, Paulina Camargo, tiene indicios de que restos localizados en el estado de Veracruz podrían corresponder a los de su hija.

La madre relató durante la última Marcha de las Putas que, gracias al trabajo de búsqueda que ha mantenido junto con otros familiares de personas desaparecidas en Puebla y diversas regiones del país, ha logrado reunir testimonios y evidencias que apuntan a la posible ubicación de los restos de Paulina Camargo, desaparecida en agosto de 2015. Por ello, pidió al Gobierno del Estado apoyo para lograr la recuperación total de los restos y la realización de los análisis forenses que permitan confirmar su identidad.

“Hoy, 1 de noviembre de 2025, puedo decirles que tal vez tenga un gran indicio sobre dónde se encuentran los restos de mi niña y mi nieto. Hago un llamado al gobernador Alejandro Armenta para que preste atención y se logre identificar aquellos restos que yo, como madre de Paulina Camargo, he logrado encontrar tras 10 años de búsqueda”, compartió ante medios de comunicación.

Limón aclaró que aún no existe una confirmación total de que se trate de los restos de su hija y su nieto, ya que Paulina desapareció cuando se encontraba embarazada, pero expresó su confianza en que está cerca de encontrar la paz y poder darles la sepultura que merecen.

“Tal vez he logrado tocar la paz que todos merecemos tener tras la pérdida de nuestros seres queridos”, afirmó.

La madre también destacó que esta década no solo ha sido de búsqueda, sino también de lucha jurídica para mantener en prisión al agresor de su hija y entonces pareja sentimental, José María Sosa, quien continúa encarcelado por el delito de desaparición de Paulina Camargo.

Cabe recordar que, en abril de 2024, un juez federal absolvió a José María Sosa del delito de homicidio en agravio de su expareja, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado localizar el cuerpo de Paulina. Sin embargo, con estos nuevos indicios, podría abrirse una nueva causa penal por feminicidio, de confirmarse la identidad de los restos hallados.

Rocío Limón aprovechó para agradecer el acompañamiento de los colectivos feministas, activistas y medios de comunicación que han seguido su caso durante estos diez años.

“Gracias por permitirme estar, por acompañarme en este tránsito de la locura a la presencia, en una presencia llena de deseo… el deseo de que en nuestro país termine esta violencia que todos los días vemos en las redes y las noticias”, expresó.

Paulina Camargo fue vista por última vez el 25 de agosto de 2015, cuando presuntamente salió en compañía de José María Sosa y abordó un taxi rumbo al Hospital de La Margarita, donde tendría una valoración médica relacionada con su embarazo.

También puedes leer: Medidas contra la violencia de género no han frenado los feminicidios; en Puebla se registra uno cada semana: activistas.