Patricio N. golpeó al guardia de seguridad porque este lo trató mal, dice su padre; el adolescente se encuentra en Estados Unidos

Patricio N., el joven que agredió a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, se encuentra en Estados Unidos, según informó su padre, Carlos Pereyra, quien justificó la agresión bajo el argumento de que el empleado había tenido una mala actitud.

El progenitor del agresor otorgó una declaración a la cadena Imagen en la que señaló que envió a su hijo al estado de California para protegerlo de agresiones de personas que mostraron su indignación en redes sociales por la acción que realizó.

El señor, que se dedica al ámbito empresarial dijo que reconoce que su hijo actuó mal pero justificó que fue en consecuencia de un supuesto mal trato por parte del guardia de seguridad -de la empresa VIMA-, quien dijo que hizo esperar al joven por 15 minutos sin darle acceso al conjunto habitacional porque su tarjeta de ingreso no servía.

“En días anteriores en el turno de este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal, lo tuvo esperando 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta -de acceso- hasta que lo desesperó y sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo una antecedente previó de este muchacho”, expuso.