Patricio N., el agresor de un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis será presentado ante un juez: Higuera

La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó la investigación sobre la agresión que Patricio N. propinó a un guardia de seguridad de Lomas de Angelópolis y estudia la manera en la que éste podría ser presentado ante un juez pues es menor de edad.

Así lo informó el fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal, quien puntualizó que se analiza a detalle en qué condiciones podría llevarse a cabo la posible detención del agresor ya que está debe apegarse a los lineamientos del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

Interrogado sobre el tema durante una entrevista que concedió este jueves en el marco de una ceremonia de entrega de reconocimientos a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Higuera indicó que se cuenta con todos los elementos necesarios para proceder en contra de Patricio N.

No obstante, el funcionario indicó que aún se analizan los “medios de conducción” sobre el caso, es decir, si amerita prisión o no pues reiteró que se trata de un menor de edad y su caso debe apegarse al Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

El fiscal mencionó que se inició por oficio una carpeta de investigación la cual ya se concluyó y se presentó ante un juez.

El caso quedó grabado en cámaras de seguridad de Lomas de Angelópolis en los que se observa cómo Patricio N. pide al guardia de seguridad, perteneciente a la empresa VIMA, que levante la pluma para que su automóvil pase, pero esto no ocurre, pues el empleado le indica que no se ha acreditado adecuadamente y en consecuencia no le puede permitir el acceso, momento en el que este entra a la caseta de vigilancia y empieza a golpearlo en la cara, cabeza y torso, sin que la víctima responda a las agresiones.

Posteriormente, en un segundo video se observa cómo una señora que también intenta pasar al conjunto habitacional graba desde su celular los hechos, hecho del que el joven se percata y entonces detiene la golpiza, acto seguido pide no ser grabando bajo el argumento de que es menor de edad.

“Por favor no me grabes, soy menor de edad, este puto me empezó a pegar señora”, pide el joven agresor a la señora que intentaba ingresar al fraccionamiento, al tiempo en el que reta al guardia de seguridad a darse un “tiro” pues le asegura que fue él quien empezó a golpearlo.

Con voz entrecortada, el guardia de seguridad que también es joven, únicamente replica que hay cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido.