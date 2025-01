Paternity Court (Tribunal de Paternidad) es un sitio en youtube, que trata de diversos casos que se llevaron a la Corte de Paternidad en Estados Unidos, a solicitud de uno de los probables padres de una criatura, al tener dudas de ser padre biológico de una criatura, lo que nunca sucederá con una madre.

Lauren Lake es la juez norteamericana con larga experiencia en Derecho Familiar y su sala soluciona problemas a través de la Ley y la Ciencia, (así con mayúsculas) ya que demuestra, con resultados del laboratorio “DNA Diagnostics”, si el hombre es o no el padre biológico por compatibilidad o no de ADN.

Estas transmisiones vía streaming, con público en vivo, tuvieron una duración de siete años con cinco meses: del 23 de septiembre de 2013 al 29 de febrero del 2020 debido a la crisis financiera del distribuidor del programa, MGM, pero continúan en línea.

Descubrí este sitio y me volvía adicta porque sus capítulos son cortos; porque me impacta observar las reacciones de los hombres ante los resultados de la prueba de ADN, que contrasta de manera extrema con la confusión de las madres, quienes pensaron que su bebé era de un hombre y resulta que no lo es. Lo que enfoca a la madre, y a pregunta expresa de la juez, de si sabe quién podría ser el padre biológico de su hijo, se evidencia que la naturaleza mete mano negra.

Esta serie me hizo preguntarme si en esto está la razón del patriarcado, ya que las mujeres somos las únicas que tenemos certeza de que nuestros hijos son nuestros; de igual manera de la liberación femenina con su rúbrica de: “Yo hago con mi cuerpo lo que me apetece”, lo que es verdad. Pero, no me puedo quitar de la mente los rostros, -sobre todo las miradas-, de los bebés, que son enfocados en otros escenarios al ser mencionados. Ellos están al garete; como también los hijos e hijas adultos que vivieron toda su vida con un padre, y resultó que el biológico es otro, al que no conocen.

Esto es lo que somos y no vamos a cambiar…

[email protected]