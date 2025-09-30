Martes, septiembre 30, 2025
Pastores encuentran dos cadáveres envueltos en plástico en Ahuazotepec

Dos cuerpos torturados fueron hallados en bolsas de plástico en Ahuazotepec; autoridades investigan un posible ajuste de cuentas
Isaí Pérez Guarneros

Un grupo de pastores de ovejas localizó dos cuerpos sin vida, envueltos en bolsas de plástico, en un paraje del municipio de Ahuazotepec, en la Sierra Norte.

El hallazgo se registró la tarde del lunes; sin embargo, la dificultad de acceso a la zona y la ausencia de señal telefónica retrasaron la llegada de los servicios de emergencia y del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el testimonio de los pastores, ellos notaron manchas de sangre en el camino y decidieron seguir el rastro, creyendo que podría tratarse de una persona o un animal herido que necesitara ayuda.

Tras avanzar algunos metros, encontraron dos bultos con forma humana, envueltos en plástico. Ante la situación, optaron por regresar y buscar la manera de contactar a las autoridades.

El acceso complicado a la comunidad demoró la llegada de agentes de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes al arribar confirmaron que se trataba de dos cadáveres. Acto seguido, acordonaron el área y notificaron a la FGE.

Peritos de la dependencia acudieron más tarde y determinaron que el homicidio habría ocurrido ese mismo día por la mañana. Además, verificaron que los cuerpos presentaban lesiones en el rostro derivadas de actos de tortura antes de ser ejecutados.

Las diligencias ministeriales y el levantamiento de los cuerpos se prolongaron hasta la noche del lunes, y fue durante la madrugada de este martes cuando se confirmó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) de la región, donde se practicarán las necropsias de ley.

Hasta el cierre de esta edición, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas. No obstante, las primeras indagatorias forenses apuntan a que fueron torturadas, lo que refuerza la hipótesis de la FGE sobre un presunto ajuste de cuentas.

