Paseo Bravo, un lugar olvidado que no atrae al turismo y que carece de servicios: Colegio de Ingenieros

Las administraciones municipales de por lo menos las últimas cinco décadas no han aprovechado el potencial del Paseo Bravo, pues hoy es un lugar de tránsito que no atrae al turismo, que carece de servicios, de áreas de estacionamiento y zonas verdes, señalaron especialistas del Colegio de Ingenieros.

En ese sentido, señalaron que el emblemático parque debería convertirse en un espacio capaz de albergar concentraciones masivas, con nuevos servicios, áreas peatonales y corredores verdes.

Ingenieros civiles y urbanistas señalaron que el ayuntamiento capitalino debe explorar alternativas de rediseño que permitan que uno de los parques más emblemáticos de Puebla atraiga y retenga a turistas y visitantes, y ofrezca oportunidades de esparcimiento a habitantes locales.

Señalaron que la presencia del comercio informal puede ser aprovechada si implica beneficios económicos que se reinviertan en el parque.

Efraín Ruiz Meneses, del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, expuso que la ciudad carece de espacios para concentraciones de gran aforo; el Paseo Bravo —afirmó— podría resolver este déficit si se libera y adecua la parte sur, actualmente ocupada por el exacuario.

Propuso la construcción de corredores verdes a los costados del parque. “¿Qué espacios de concentración tenemos? Necesitamos buscar espacios que atraigan, tenemos muchos visitantes pero no los podemos retener más de dos días; se nos vuelve una visita breve”, advirtió Ruiz.

El especialista sostuvo que es necesario, además, conservar los íconos de la zona, como “El Gallito” y la explanada de la Virgen de Guadalupe, pues son puntos de arraigo.

Ruiz recordó que el Paseo Bravo ha sufrido distintas transformaciones —alojó incluso un zoológico y un serpentario— pero actualmente ya no funge como referente de convivencia ni de turismo, situación que urge revertir con una visión urbana y social.

Por su parte, el arquitecto Rodolfo Rosas, experto en planeación urbana, puntualizó que el Paseo Bravo carece hoy de áreas de interés turístico y solo funge como zona de tránsito, por lo que recomendó que el ayuntamiento considere la creación de estacionamientos seguros y suficientes, y el desarrollo de áreas para circular en bicicleta, con la perspectiva de convertirlo en “pulmón social” de la capital.

Rosas remarcó que “se tiene que ver como un punto de vista sociológico más que económico”, aunque reconoció la necesidad de mantener zonas comerciales, siempre que los vendedores informales contribuyan al mantenimiento del parque mediante el pago de cuotas.

Ambos especialistas coincidieron en que la visión debe incluir a turistas y habitantes de la Zona Metropolitana, no solo de la capital. Subrayaron que transformar el Paseo Bravo en un referente regional impulsará estancias más largas y un aprovechamiento integral del espacio.

Hay que recordar que el gobierno estatal proyecta una rehabilitación integral del Paseo Bravo, bajo la rectoría estatal hasta el cierre de la gestión de José Chedraui Budib, con la intención de abrir la oportunidad para reconfigurar su función turística y comercial.