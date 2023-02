Pase Turístico debe desaparecer, piden dirigentes de Canacintra y CCE

Dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) pidieron que se suprima el Pase Turístico para poder circular en Puebla.

Luis Espinosa Rueda, líder de los industriales, y Carlos Azomoza Alacio, dirigente de los restauranteros, indicaron que la llegada de proveedores de otros estados se ha dificultado por ese requisito y por lo mismo, algunos ya no quieren surtir a esta entidad federativa.

Consideraron que además, esa restricción impacta al sector restaurantero y hotelero, pues menos personas quieren venir a Puebla.

“Ya hay gente que nos dice: es que si voy, me van a multar o ¿cómo está el tema? y ya no vienen. Lo que estamos perdiendo es que si un proveedor me quiere venir a visitar, ya lo hago por Zoom, ya no viene acá, ya no come acá; esa es en la parte de turismo de negocios…También los traslados de mercancías”.

En tanto que Azomoza Alacio indicó que cuando menos quienes viven en la Ciudad de México, para evitar tramitar el Pase Turístico, están optando por visitar otras ciudades, como Querétaro y San Miguel de Allende.

“Los visitantes que vienen de entrada por salida, los turistas que se quedan días y todavía los proveedores para la industria restaurantera y que nos surten producto, que vienen de fuera, ya están viendo el ya no llegar a la ciudad por el tema del Pase Turístico”.

Ambos dirigentes indicaron que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) buscará una reunión con la secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, para pedirle que considere suprimir ese requisito.

Cabe decir que el referido pase es gratuito y se otorga a vehículos extranjeros o foráneos al estado de Puebla, se puede tramitar en un semestre, por una vigencia de 14 días, dos veces por cinco días o cuatro por tres días.

Las unidades emplacadas en entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Querétaro), no necesitan obtenerlo, siempre y cuando están con su verificación al corriente.