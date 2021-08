Pasado y futuro del acceso a la información

Corría el año de 1984 cuando siendo estudiante de medicina, vivía en medio de experiencias tan emocionantes como conmovedoras. Anhelantes de obtener información novedosa, profesores jóvenes e inquietos nos pedían a los alumnos de la carrera, artículos de investigación de reciente publicación para enriquecernos mutuamente. Pero las bibliotecas ofrecían limitados servicios con pocas revistas que podíamos consultar y libros que no brindaban conocimientos tan actuales. Ante esta situación, existía el CENIDS (Centro Nacional de Información y Documentación en Salud), que en la ciudad de México, entonces Distrito Federal, ofrecía la posibilidad de tener acceso a las últimas divulgaciones que en materia de investigación biomédica, se publicaban a nivel mundial; sin embargo, esto no era fácil, práctico, cómodo ni mucho menos, barato. Una descripción verbal de lo que debíamos de hacer, es insuficiente para poder describir qué es lo que implicaba el tener acceso a la información en ése entonces.

Quienes formábamos parte de un grupo, debíamos ponernos de acuerdo para integrar a una pareja que iría al CENIDS. Como el viaje implicaba literalmente un día destinado a tal objetivo, se procedía a recolectar el dinero para pagar el transporte, el costo de la información, los alimentos y cualquier situación extraordinaria que pudiese surgir. Por supuesto guardo en la memoria recuerdos imborrables de todas y cada una de las veces en las que pude vivir esa experiencia que marcó mi vida profesional y la de mis compañeros ante la necesidad de buscar una “actualización” llena de romanticismo y aventura.

Las mañanas, a muy temprana hora de llegada a la terminal de camiones en Puebla, con movimientos que se percibían como una cámara lenta de un cinematógrafo imaginario, contrastaba con la actividad frenética de la ciudad de México, cuando bajando en la terminal Aeropuerto situada en la avenida “Ignacio Zaragoza”, espantados como ratones de laboratorio en un laberinto de pasajes conocidos pero con sorpresas a cada paso, enfrentando peligros reales e imaginarios, el primer impacto que recibíamos de una ciudad ensordecedora, se mostraba implacable cuando debíamos de formarnos en una fila enorme pero de rápido avance para comprar el boleto del metro, transporte público que en su existencia democrática, unifica a todos los usuarios en una masa de gente sin distinción alguna.

No puedo entrar en detalles de lo que se vivía en el trayecto; pero llegando al CENIDS era imprescindible tener muy claro el objetivo de la búsqueda de información solicitada por los compañeros de la carrera. Todo era particularmente complicado.

A través de un teléfono, el encargado de hacer las búsquedas, marcaba (hasta donde recuerdo), a un número en Estados Unidos que comunicaba específicamente a la Biblioteca Nacional de Medicina de ese país. Por medio de una serie de códigos, se establecía la comunicación entre dos computadoras, la de México con la de Estados Unidos y se escribían en un enorme teclado, las palabras clave de la búsqueda. Todo esto estaba aderezado de una ansiedad particularmente intensa, pues el precio de la búsqueda se relacionaba con lo que duraba la llamada telefónica que en ese entonces era extremadamente costosa. Tras una espera llena de angustia pero también de expectación, una esfera con letras que giraba vertiginosamente en un aparato que se llamaba “télex”, de repente imprimía la información con resúmenes que para nosotros eran invaluables. La aventura de regreso se enmarcaba en el proceso de devorar una torta cubana tan enorme en el tamaño como sorprendente en sus diversos ingredientes, que se vendían a unos pasos de la estación del metro “Chapultepec” (nunca he sabido por qué a ese colesterolémico manjar, se le denomina cubana).

Al otro día, frente a los compañeros de salón, con el pecho henchido como si fuésemos héroes, distribuíamos la información recolectada platicando anécdotas y vericuetos experimentados en ese acontecimiento, con toda la disposición de volverlo a hacer, las veces que fuese necesario.

En ese entonces la memoria era esa capacidad mental de registrar y retener datos para evocarlos en el momento que uno lo desease y no un instrumento que conectado a una computadora, pudiese almacenar información, que con las siglas USB (Universal Serial Bus) nos permite guardar cantidades inimaginables de datos. La nube era una acumulación de partículas de agua evaporada que en el cielo, evocaba imágenes fantásticas con sueños infinitos y no ese abstracto y surrealista servicio de almacenamiento que nos ofrecen diversas compañías en una forma gratuitamente limitada que siempre insuficiente, nos obliga a buscar opciones con la incertidumbre de que algún día, pueda fallar. Las tabletas eran la forma de presentación de un medicamento y no ese dispositivo electrónico con el que se trata de sustituir al libro, la agenda, la interacción vital o presencial con el mundo y hasta la contemplación de la naturaleza. Se tenían en la mente nombres, direcciones, números de teléfono y muchos datos que nos permitían interactuar con los demás, en formas inmediatas y directas. Ahora es abrumadora la cantidad de información que manejamos y que nos conduce a formas de ignorancia inimaginables. Confieso que esta semana he bajado de “la red” alrededor de 5 artículos de investigación biomédica y no he leído uno solo. Mordisqueo novelas con la falsa expectativa de continuar cobijando la lectura constante y formal, mientras con espanto me doy cuenta de que mi índice de lectura ha disminuido dramáticamente a 3 o 5 libros por año. He abandonado el placer de traducir por la fría maniobra de teclear el “control C”; la selección de un texto y el “control V”, de modo que en una forma inmediata pueda conocer (a pesar de la malísima calidad en la traducción), lo que un texto pueda reflejar.

Me duele mucho aceptarlo, pero en estos tiempos en los que la cantidad de información es de fácil adquisición, con una rapidez sorprendente, barata y omnipresente, percibo que se lee poco y se analiza menos. Esto puede acarrear a la larga, fenómenos impredecibles de disminución en nuestra capacidad intelectual. Por eso debemos tener como meta alcanzar un equilibrio que se centralice en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y el deseo invaluable de conocer más, utilizando el análisis crítico orientado a mantener la lógica y el sentido común. Si no lo hacemos así, nos ahogaremos en el océano de los datos perdiendo definitivamente el placer de salir de la ignorancia, bajo el inefable gusto de saber, simplemente por saber.

