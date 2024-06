Partidos llaman a CME de Tlacotepec a efectuar el cómputo final y entregar constancia de mayoría

Tlacotepec de Juárez. Bajo el argumento de que no hay condiciones para realizar en este municipio el cómputo final de la elección por la alcaldía, el presidente y el secretario del Comité Municipal Electoral (CME) no han ordenado el inicio del cómputo final, pese a que en las instalaciones no hay ninguna manifestación y luego de que la mayoría de los representantes de partidos firmaron un acuerdo para que se realice en este municipio el conteo de los votos y la entrega de la constancia de mayoría.

En este municipio la tendencia favorece al candidato del PAN y PRD Martín de Jesús Camargo de la Peña, así lo resaltó Agustín Hernández, representante electoral del PRD, quien pidió que el CME retome sus actividades para efectuar el cómputo final, pues al parecer hay la intención de que esto lo atraiga el Instituto Estatal Electoral (IEE), explicó.

Bernabé Martínez consejero presidente, es quien se niega a convocar a la sesión, sin que exista un argumento fundado para retrasar el trabajo que debe culminar con la entrega de la constancia de mayoría, así lo hizo notar Agustín Hernández al tiempo de enfatizar que no hay ninguna movilización en las inmediaciones del inmueble, motivo por el que nada impide retomar la sesión.

Para dar más tranquilidad a los consejeros, los representantes de la mayoría de los partidos políticos, salvo el PT, firmaron un acuerdo en el que coinciden en que el cómputo final se lleve a cabo en Tlacotepec.

Llamó a los demás partidos políticos a actuar con la misma prudencia y respetar el triunfo de Martín Camargo y a los consejeros les pidió que se retomen la sesión para cumplir con lo que marca la ley en cuanto a los tiempos para el cómputo final y la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador.

Por su parte Martín Matías del PAN llamó a los pobladores del municipio a que se mantengan en calma para que el comité realice su trabajo sin contratiempos, también enfatizó que no existe ninguna movilización en el municipio que ponga en riesgo la labor de los consejeros.

