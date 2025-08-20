Miércoles, agosto 20, 2025
Particulares usan áreas deportivas municipales para la venta de bebidas embriagantes: Zayas

Se trabaja en recuperar los espacios

Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, denunció que particulares ocupan áreas deportivas para vender bebidas alcohólicas
Patricia Méndez

En la mayoría de las áreas deportivas del municipio de Puebla, particulares ocupan espacios para la venta de bebidas alcohólicas, acusó el director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo.

Al presentar un informe ante la comisión homóloga del cabildo capitalino, el funcionario dio a conocer que el personal a su cargo ya recuperó un área propiedad del ayuntamiento, denominada “Cancha San Juan Caleras”, ubicada en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Detalló que el espacio fue invadido por particulares que hacían negocio con el mismo, pues lo ocupaban como un punto de venta.

Indicó que sus colaboradores realizan inspecciones periódicas e intervienen en los casos que detectan pese al riesgo, pues no se sabe quiénes están detrás de la venta de bebidas embriagantes hasta acudir a los puntos.

En el mismo sentido, comentó que ha recibido denuncias de parte de ciudadanos sobre la falta de mobiliario, reportes que se toman en cuenta y se acude para restituir los faltantes.

“Hemos tenido un avance para evitar malas prácticas de utilizar las instalaciones para cobrar el uso y hasta la venta de alcohol”, expuso.

Precisó que en la capital poblana hay 59 instalaciones deportivas y en la mayoría algunos vecinos hacen mal uso de estas.

“Hace un mes recuperamos esta cancha que estaba tomada desde la anterior administración, y no solo eso, sino que también vendía bebidas alcohólicas, por lo que al ser retirados, lanzaron amenazas a la autoridad, por lo tanto, lo hicimos con la colaboración de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, ahondó.

