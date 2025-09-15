Anuncian tres foros ciudadanos para reforma de la Ley de Participación en Puebla

El Congreso del estado instalará tres foros públicos abiertos para analizar la reforma a la Ley de Participación Ciudadana y escuchar propuestas de organizaciones sociales y académicos. Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso, junto con Kathya Sánchez Rodríguez, titular de la Comisión de Participación Ciudadana, destacaron que la iniciativa será construida con la participación activa de la sociedad y especialistas.

García Chávez precisó que el primer foro se realizará esta semana en la sede del Poder Legislativo estatal. Se prevé que las siguientes mesas de discusión cuenten con la intervención de organizaciones civiles y académicos con experiencia en mecanismos de participación. Subrayó que el proceso será transparente y solo integrará propuestas ciudadanas que se ajusten al marco legal vigente. Señaló que las y los legisladores se encargarán de consolidar las iniciativas viables, mientras la academia aporta estudios sólidos para su diseño.

Por su parte, Kathya Sánchez, diputada local del Partido Verde Ecologista de México, estimó que la reforma podría ser aprobada en noviembre una vez finalizadas las mesas de consulta. Recordó que recientemente se reunió con académicos de la Universidad Iberoamericana y representantes de más de 30 organizaciones sociales, quienes presentaron la propuesta de incluir 16 mecanismos formales de participación, entre ellos audiencias públicas, cabildo abierto, presupuesto participativo y parlamento abierto. También propusieron medidas a favor de la inclusión de niñas, niños y adolescentes en los procesos de toma de decisiones.

Las organizaciones alertaron que Puebla se ubica entre las entidades más rezagadas del país en materia de democracia participativa, junto con Campeche, Estado de México y San Luis Potosí, pues carece de normatividad específica.

En concordancia, la iniciativa del Partido Verde plantea la institucionalización de los consejos de participación y la promoción de figuras de democracia directa como iniciativa popular, referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Las legisladoras coincidieron en que la nueva Ley de Participación Ciudadana será resultado de un ejercicio plural abierto a la sociedad y la academia para avanzar en el fortalecimiento de la democracia en Puebla.