No se autorizarán más zonas de parquímetros en lo que resta de 2025: Rodríguez

El cabildo de Puebla determinó no autorizar la creación de nuevas zonas de parquímetros en lo que resta de 2025, con el objetivo de evaluar primero el funcionamiento de los corredores ya existentes y el próximo a implementarse en la zona del hospital San Alejandro del IMSS.

Así lo comunicó el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, presidente de la Comisión de Infraestructura, quien precisó que existe consenso entre las distintas fracciones partidistas del ayuntamiento de Puebla para no ampliar el programa de cobro por estacionamiento en la vía pública durante este año.

“Este año ya no habrá más zonas, hasta que conozcamos la evaluación, por lo menos del primer año del programa, se estarían valorando nuevos espacios”, puntualizó Rodríguez Juárez. El regidor subrayó que sólo una situación de extrema necesidad podría motivar una autorización extraordinaria, pero de momento, la medida no se extenderá a otras áreas.

En consecuencia, la solicitud que la delegación Puebla del IMSS había hecho para instalar parquímetros en 21 unidades adicionales —entre clínicas y oficinas administrativas—, además del hospital San Alejandro, quedará pendiente de análisis y dependerá directamente de la revisión futura de los resultados del programa.

Entre los sitios solicitados se encuentran el hospital de La Margarita y diversas Unidades Médico Familiares (UMF) de San Felipe Hueyotlipan, La Constancia, San Bartolo, Mayorazgo, Pueblo Nuevo, así como las guarderías 001, 002 y 003, y las subdelegaciones Sur y Norte de la institución.

El regidor detalló que será a principios de octubre cuando arranque el proceso de “sociabilización” de los parquímetros en la zona de San Alejandro, lo que implica informar y familiarizar a los vecinos antes de iniciar el cobro de sanciones, el cual comenzará apenas el hospital entre en operaciones. Actualmente, ya se realiza la pintura y delimitación de los espacios para estacionamiento, a fin de preparar a la comunidad para la nueva disposición.

En la ciudad, el resto de los corredores de parquímetros operan en el Centro Histórico, El Carmen, Huexotitla, Chula Vista, Volcanes, Santiago y la Avenida Juárez. El Cabildo buscará que la evaluación del actual sistema sirva como base para cualquier decisión sobre la expansión del programa, priorizando el análisis de resultados sobre la improvisación.