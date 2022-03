10 de los 20 parques industriales de Puebla no tienen conexión a red pública de drenaje: Canacintra

Alrededor de 10 parques industriales, es decir la mitad de los que hay en el estado de Puebla, carecen de conexión a red pública de drenaje y recurren a pipas para transportar sus aguas residuales hasta las plantas tratadoras, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa.

En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el dirigente comentó que los mismos fueron construidos en los 90, sin que las autoridades municipales dotarán de la infraestructura para que las empresas pudieran descargar.

“No tienen drenaje en el sentido que la parte municipal no tiene descarga, entonces tienen que descargar internamente o cargar pipas para llevarlas a las plantas de tratamiento de agua, eso no quiere decir que las tiran al piso, simplemente no está la infraestructura”, expuso.

Añadió que están en pláticas con la secretaría de Economía del gobierno estatal para ver la forma de conectar los parques a la red pública de drenaje.

Entre los que se encuentran en esa situación están Ciudad Textil y Quetzalcóatl.

Espinosa Rueda comentó que los costos de trasladar el agua residual en pipas varía, por ejemplo las que tienen capacidad de 10 mil litros cobran 3 mil 500 pesos y en la ciudad de Puebla, 7 mil pesos; y a eso se suma el costo de tratamiento que deben pagar al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Añadió que con el organismo también están trabajando para ver que dichos vehículos tengan permiso, ya que también hay algunos que prestan el servicio de manera irregular, pero las empresas están obligadas a ocupar solo las que operan con los requisitos de ley.

Por otra parte, comentó que cuatro empresas agremiadas a Canacintra han sido sancionadas por SOAPAP por arrojar agua contaminada a la red de drenaje.

El líder de la cámara comentó estar a favor de las supervisiones e inspecciones, aunque acotó que estas deben ser apegadas a los procedimientos, toda vez que no es necesario que el personal del Sistema Operador se presente con fuerza pública, ya que solo cuando hay negativa a la inspección es cuando se debe recurrir al uso de policías.

“Ha habido algunas clausuras de hasta mediodía, en lo que se arregla. Porque el procedimiento no era llegar a clausurar sino hacer todo el procedimiento y no suponer por llamadas anónimas que se está contaminando. Hay un procedimiento de visita, toma de pruebas, estas pruebas tardan dos días, tres días, ya se ven los resultados, oye sí estás contaminando, oye no estoy contaminando”.

Apunto que varias empresas también necesitan tener información actualizada porque siguen trabajando bajo normas que no están vigentes y parámetros anteriores.