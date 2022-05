Recuperará el gobierno de Puebla Parque de la Mujer que es utilizado como estacionamiento de hotel

El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que recuperará el Parque de la Mujer en el Centro Histórico de Puebla, que está siendo utilizado como estacionamiento del Hotel Boutique Casa Reyna.

Así lo dio a conocer este jueves durante la conferencia de prensa virtual, en la que le preguntaron si había la posibilidad de que se reabriera el Callejón de la 2 Oriente, a un costado del hotel en mención.

Al respecto, mandatario estatal dijo que todo quedará libre, “son centros coloniales, no está correcto ni legal que Casa Reyna utilice el parque de La Mujer como estacionamiento”.

Además, refirió que ningún acuerdo de condóminos puede desaparecer espacios públicos, en alusión a que debido a un acuerdo de colonos se decidió cerrar la vialidad de la calle 2 Oriente.

“Si en Casa Reyna estaba el Parque de la Mujer, debe haber el Parque de la Mujer. Si un acuerdo de condóminos dijo que desapareciera el Parque de la Mujer y se volviera estacionamiento, no es correcto ni legal. Están hablando con ellos, pero eso no va a poder renunciarse”, afirmó.

Barbosa Huerta comentó que el callejón únicamente se encuentra abierto de 9:00 a 18:00 horas, y pareciera que funciona como propiedad privada cuando se trata de un área pública.

“Quitar todos esos portones, porque eso de que esté abierto de 9 a 6, no me gusta. Claro que no, a las 6 de la tarde se vuelve privado todo. Que todo quede libre, que todo sea de uso común de los condóminos”, recalcó.

El mandatario estatal hizo un llamado a que exista entendimiento entre los particulares con el gobierno estatal, pues lo que se busca es el bien común.

“Son centros coloniales, la propiedad privada es transitoria, siempre; yo quiero que se entienda muy bien esto, debe haber una colaboración y un entendimiento”, comentó.

En el inicio de semana, el gobierno estatal dio a conocer la recuperación de ocho mil metros cuadrados de espacios públicos de la zona de San Francisco, que estaba en manos de particulares.

Entre los espacios recuperados, mencionó que está la Plaza de La Trinitarias, el Andador de La Macarena, los baños del convento franciscano y un túnel que lleva a los Lavaderos de Almoloya.