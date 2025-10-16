Miércoles, octubre 15, 2025
Paro indefinido en el Tecnológico de Tehuacán, alumnos exigen rendición de cuentas y mejor infraestructura

Los estudiantes señalan que hay graves carencias que impiden un buen desarrollo académico

Elizabeth Rodríguez Lezama

Alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán iniciaron un paro indefinido de actividades, para exigir que se mejoren las condiciones de la institución, pues señalan que hay graves carencias en la infraestructura, falta de mantenimiento en laboratorios y ausencia de información clara sobre las obras realizadas dentro de la institución, asimismo señalaron posible malos manejos de recursos destinados a los festejos recientes por el 50 aniversario, temas sobre los cuales el director, Sergio Villafuerte Palavicini, no ha dado respuestas claras.

De acuerdo con declaraciones de los estudiantes, los baños se encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con papel higiénico, jabón para las manos y hay total falta de aseo lo que es indigno para la que se considera la máxima casa de estudios de Tehuacán.

Expusieron que se carece de reactivos para los laboratorios, no hay material suficiente para las prácticas que se deben realizar, por lo que los estudiantes no pueden desarrollar plenamente sus conocimientos, todo lo cual en su momento se solicitó de forma escrita, pero no ha habido respuesta por parte de los directivos.

Hay falta de mantenimiento en las áreas comunes, por lo que surgen muchas dudas sobre la manera en que se están manejando los recursos, explicaron los inconformes el hacer notar que el nivel del ITT ha bajado drásticamente por favoritismos hacia docentes que no cumplen con el perfil que se requiere.

De igual manera señalaron que los planes de estudio no han sido actualizados, para ninguna de las 11 carreras que oferta la institución, lo cual demerita la calidad académica que reciben los estudiantes, quienes piden una revisión a fondo por parte de la Dirección General de Institutos Tecnológicos.

Asimismo, cuestionaron los gastos que se hicieron durante los festejos por el aniversario 50 de la institución, señalando que para ello se contó con muchos patrocinadores, así como con la cooperación de los propios estudiantes para la realización de congresos, sin que se haya transparentado realmente todo lo invertido.

Hasta el cierre de esta edición los estudiantes seguían firmes en su protesta, advirtiendo que se mantendrán en paro hasta que exista un diálogo con directivos superiores, ya que con el director Sergio Villafuerte no ha sido posible un encuentro respetuoso.

Por su parte la institución emitió un comunicado en el cual solo se centró en exponer que las actividades se reanudarán lo más pronto posible y sugiere a los alumnos mantenerse atentos a los avisos que se emitan.

