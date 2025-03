Asamblea de estudiantes del ICSH de la UAP rechaza señalamientos de Armenta sobre paristas y Antorcha Campesina

Las declaraciones del gobernador, Alejandro Armenta Mier, respecto a que Antorcha Campesina está detrás de los paristas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), causaron reacciones en la máxima casa de estudios.

De entrada, la Asamblea de Estudiantes del ICSH dio a conocer un comunicado en el cual expresaron:

“Rechazamos enérgicamente la acusación irresponsable que se les hace a los estudiantes de las distintas unidades académicas de nuestra Universidad que se manifiestan libremente en el paro y toma de sus instalaciones, al ser calificados como miembros del movimiento de Antorcha Campesina.

“Es un derecho de los estudiantes reunirse en paro y expresar su sentir e inconformidad sin temor a ser perseguidos, censurados e injuriados por ninguna autoridad, de acuerdo con los artículos 7º y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (libertad de expresión y derecho de asociación). Condenamos las palabras que el gobernador ha manifestado sin evidencia y de manera irresponsable, ya que dicha acusación atenta contra la autonomía universitaria, el movimiento estudiantil y sus derechos, así como contra la integridad física, mental y emocional de sus miembros. Por lo que exigimos un pronunciamiento por parte del Consejo de Unidad Académica del ICSyH, así como una disculpa pública de la misma dimensión que sus infamias, mismas que intimidan la organización y respeto a la autonomía universitaria. ¡No a la criminalización de la lucha estudiantil!”.

Diferendo

Por su parte, en otro comunicado titulado “Aclaración y deslinde”, voceros de Ciencias Químicas, Ciencias Políticas y Sociales y Derecho revelaron:

“1. Que el origen de la inconformidad estudiantil es la situación tan delicada en la que dejó el modelo neoliberal a nuestra universidad desde hace más de 30 años.

“2. Que una amplia cantidad de estudiantes se sumó de manera genuina y tienen demandas legítimas.

“3. Que varios voceros, colectivos y universitarios han sido difamados y perseguidos por cuentas falsas, bots y personas identificadas con Antorcha Campesina en más de seis escuelas (varias de ellas que no han rotado voceros hace más de diez días). Dicha agrupación ha tratado de tomar el control de víveres, así como de la seguridad de CU y otras escuelas. En muchas ocasiones negando el acceso a compañeros críticos y honestos.

“4. Que el retraso en el pliego petitorio general y con ello la imagen de que el paro no tiene rumbo es su responsabilidad.

“Por todo lo anterior es que llamamos a reagruparnos como comunidad y reconstruir la representación estudiantil sin este grupo. Les pedimos comunicarse con los voceros de estas escuelas para rearticularse“.

En respuesta, desde la cuenta de Instagram #PAROBUAP2025, se dio a conocer lo siguiente:

“La Facultad de Economía no reconoce el comunicado emitido por los voceros de Ciencias Químicas, Cipolys y Derecho. Refiriéndonos al comunicado de aclaración y deslinde, donde manifiestan cuatro puntos de inconformidad y hacen un llamado a la reagrupación como comunidad. Dicho comunicado no nos identifica y hacemos la aclaración de que no formamos parte de él ni de sus denuncias“.

En la misma cuenta, se difundió un video y fotografías de la entrega del pliego petitorio de Economía a maestros.

Recibidos, 22 pliegos petitorios

Por su parte, el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López, informó que por medio de las mesas de diálogo de las distintas facultades, se está progresando en la creación de acuerdos y que mañana se llevará a cabo un segundo encuentro entre los estudiantes de la Facultad de Administración y directivos.

A su vez, indicó que se han recibido 22 pliegos petitorios de las distintas facultades y que algunos ya se están trabajando, exceptuando las que se encuentran en el Centro Histórico, que aún no han entregado sus pliegos.

También se difundió un comunicado de Cultura Física, informando que entregó su pliego petitorio, y otro de Ciencias de la Computación, señalando que avanza el diálogo en su unidad académica.

Además, más de 100 profesores de la institución publicaron el siguiente posicionamiento:

“Pronunciamiento Docentes

“Heroica Puebla de Zaragoza a 10 de marzo de 2025

“Los Docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos dirigimos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para expresar nuestro apoyo incondicional a la institución para superar esta coyuntura y avanzar en nuestra misión de formar profesionales críticos y comprometidos con la sociedad.

“La educación es un acto revolucionario que transforma individuos y naciones es nuestro deber garantizar su continuidad. En este momento, la reflexión es sobre el reto que tenemos como docentes. Sabemos que nuestra labor va más allá de la transmisión de conocimientos, llamados a formar no sólo profesionales, sino también ciudadanos críticos y reflexivos de los problemas actuales.

“Nos pronunciamos a favor de una solución que permita el retorno inmediato a las espacios de construcción y transformación del conocimiento que son las aulas. Por ello, estamos listos para regresar a las labores académicas en la Máxima Casa de Estudios del Estado de Puebla, a la que orgullosamente pertenecemos”.

En ese marco, también en redes sociales se dio a conocer la siguiente convocatoria:

“A todos los alumnos que están en contra del paro y a favor de las clases presenciales.

“Se les invita a toda la comunidad universitaria BUAP que ya no queremos paro, y que queremos ya clases presenciales, a firmar la orden de desalojo masiva ante un juez federal, este miércoles 12 de marzo a las 12 del día en Ciudad Judicial, Cholula, Puebla.

“Hacemos el llamado a todos los alumnos locales, foráneos, de campus regionales y modalidades sabatinas, a que firmen la orden de desalojo masiva para que un juez federal, pueda ordenar a agentes ministeriales, judiciales y Guardia Nacional, la ruptura de candados de las instalaciones BUAP, y el ingreso pacifico de las fuerzas federales para la liberación de CU.

“Lleva tu credencial BUAP y tu INE para que firmemos todos los que acudamos, la orden judicial”.

