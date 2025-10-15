Tras diálogo fallido continúa paro de estudiantes del Tecnológico de la Sierra Negra en Ajalpan

Ajalpan. Este miércoles se cumplieron tres días de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra (ITSSN) de Ajalpan, luego de un diálogo en el que no se lograron acuerdos ya que las personas enviadas aclararon que no tienen facultades para comprometerse a hacer efectiva la destitución de la directora Valeria Pineda.

Esa es la principal exigencia de los estudiantes en protesta quienes ante esa situación anunciaron la continuidad del bloqueo al edificio hasta que se logre el compromiso del cambio de la directora. Mientras tanto advirtieron que siguen los rumores en el sentido de tomar represalias contra ellos incluso físicamente, por lo que pidieron a las autoridades garantizar su seguridad y responsabilizaron a la directora de cualquier agresión de que sean objeto.

Señalaron que su único interés es recibir una formación académica de calidad, lo cual no se les proporciona dado que los catedráticos no son seleccionados por sus capacidades docentes, sino por ser allegados a la dirección, ante lo cual solicitaron una revisión al respecto.

A decir de los alumnos el principal problema es que se otorgan cargos directivos a personas que están en busca de trampolines políticos, de modo que lejos de preocuparse por otorgar a los jóvenes una formación de calidad, lo que buscan son reflectores que les posicionen para alcanzar una candidatura.

Tras el diálogo fallido, mencionaron que tampoco se contempló la posibilidad de retomar esas pláticas con un directivo estatal que tenga poder de decisión para poner fin al conflicto y garantizar que no habrá acciones de represalia contra los participantes en la protesta.

Finalmente hicieron un llamado a la Dirección de Institutos Tecnológicos para atender el problema en el ITSSN, donde se forman alrededor de mil estudiantes, que merecen una formación de calidad, la cual, consideraron, no se les está proporcionando.