Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

Tras diálogo fallido continúa paro de estudiantes del Tecnológico de la Sierra Negra en Ajalpan

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra en Ajalpan durante el tercer día de paro estudiantil
Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra en Ajalpan durante el tercer día de paro estudiantil
Elizabeth Rodríguez Lezama

Ajalpan. Este miércoles se cumplieron tres días de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra (ITSSN) de Ajalpan, luego de un diálogo en el que no se lograron acuerdos ya que las personas enviadas aclararon que no tienen facultades para comprometerse a hacer efectiva la destitución de la directora Valeria Pineda.

Esa es la principal exigencia de los estudiantes en protesta quienes ante esa situación anunciaron la continuidad del bloqueo al edificio hasta que se logre el compromiso del cambio de la directora. Mientras tanto advirtieron que siguen los rumores en el sentido de tomar represalias contra ellos incluso físicamente, por lo que pidieron a las autoridades garantizar su seguridad y responsabilizaron a la directora de cualquier agresión de que sean objeto.

Señalaron que su único interés es recibir una formación académica de calidad, lo cual no se les proporciona dado que los catedráticos no son seleccionados por sus capacidades docentes, sino por ser allegados a la dirección, ante lo cual solicitaron una revisión al respecto.

A decir de los alumnos el principal problema es que se otorgan cargos directivos a personas que están en busca de trampolines políticos, de modo que lejos de preocuparse por otorgar a los jóvenes una formación de calidad, lo que buscan son reflectores que les posicionen para alcanzar una candidatura.

Tras el diálogo fallido, mencionaron que tampoco se contempló la posibilidad de retomar esas pláticas con un directivo estatal que tenga poder de decisión para poner fin al conflicto y garantizar que no habrá acciones de represalia contra los participantes en la protesta.

Finalmente hicieron un llamado a la Dirección de Institutos Tecnológicos para atender el problema en el ITSSN, donde se forman alrededor de mil estudiantes, que merecen una formación de calidad, la cual, consideraron, no se les está proporcionando.

Temas

Más noticias

Nacional

Gobierno federal envía 471 brigadas médicas a zonas afectadas

La Jornada -
Ante la incomunicación que prevalece en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud desplegó 471 brigadas para ofrecer atención médica...
Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Derrumbes provocados por las intensas lluvias en la Sierra Negra persisten en diferentes puntos de la región, donde según reportes de habitantes aún hay...

Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Derrumbes provocados por las intensas lluvias en la Sierra Negra persisten en diferentes puntos de la región, donde según reportes de habitantes aún hay...

80 por ciento del territorio de Zoquitlán fue afectado por las lluvias, informó su presidente

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. 80 por ciento del territorio en el municipio de Zoquitlán, enclavado en la Sierra Negra, resultó afectado por las lluvias recientes, pero no...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025