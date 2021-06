Paro en hospitales y centros de salud será de más de dos horas diariamente, anuncia SNTSA

El paro de labores de sindicalizados que se aplica todos los días en centros de salud y hospitales de las 10 jurisdicciones sanitarias del estado de Puebla, se ampliará a más de dos horas.

Así lo anunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), luego de que no han sido satisfechas sus demandas por parte del gobierno del estado.

Desde el pasado martes, cuando menos 8 mil agremiados a las secciones XXV, LXXV y LXXXII entraron en asamblea permanente, por lo que de 08:00 a 10:00 horas suspenden actividades para tratar asuntos laborales y únicamente atienden emergencia.

- Anuncio -

Por medio de un tuit en su cuenta oficial se indicó que “Ante la falta de diálogo por parte del @Gob_Puebla @SaludGobPue @JAntonioMtzGa , incrementaremos las horas de nuestras asambleas, lamentamos las afectaciones a los usuarios”.

Este medio preguntó cuántas horas más se parará el servicio, pero el SNTSA todavía no termina de definir al respecto.

Los trabajadores exigen la remoción de la directora de Operación de Personal, Hilda Vázquez Sánchez, a quien señalan de maltratarlos, la responsabilizan de que no sesionen las comisiones de Escalafón, así como la de Seguridad e Higiene, por lo que no pueden acceder a mejores puestos ni salario, pese a que hay déficit de personal y a que existen vacantes no cubiertas, debido a fallecimientos de sus compañeros por Covid-19.

Los dirigentes del SNTA, Patricia Elizabeth Parra Maldonado, Ulises Téllez Andrade y Julieta Pérez Pérez, de las secciones XXV, LXXV y LXXXII, respectivamente, han señalado que la funcionaria eliminó por decisión propia el concepto 7A que consiste en dar un apoyo de 6 mil pesos a familiares de trabajadores que perdieron la vida.

Tampoco ha cumplido con la entrega de medallas por años de servicio, ni hay estímulos de recompensa civil.

Asimismo, está pendiente la entrega de uniformes del año 2020 y del presente, lo cual ha generado todavía más inconformidad porque a las enfermeras se les pide usarlo sin que se los hayan renovado.

Otra petición es la entrega de un bono Covid, por el trabajo hecho el personal por la salud durante lo que va de la epidemia de Covid-19.

Los secretarios generales exigen diálogo directo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez, quien suspendió la reunión que tenía pactada con ellos para el pasado 17 de junio y los canalizó con otros funcionarios.