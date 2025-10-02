Jueves, octubre 2, 2025
Paro de transportistas de agua deja sin clases a la Universidad Tecnológica de Tehuacán

El rector de la universidad informó que requieren de cinco pipas diarias para abastecerse de agua

Rector de la UTT, Rafael Honorio Delgado Sasia.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Debido al paro de transportistas que comercializan agua en Tehuacán y la región, la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) suspendió clases presenciales este miércoles, ya que no cuenta con red de agua potable y las pipas que le surten de líquido no están trabajando, así lo mencionó el rector de esa casa de estudios, Rafael Honorio Delgado Sasia.

Por su parte vecinos de la colonia Resurrección también expresaron su preocupación porque prácticamente todos los hogares se surten de agua a través de pipas y en varios ya resienten las consecuencias de la falta de servicio producto del paro. 

El rector explicó que la universidad depende totalmente de las pipas para surtirse del liquido y al estar en paro no pudieron conseguir el agua para los servicios básicos, especialmente los sanitarios, de modo que tener clases presenciales implicaba enfrentar un problema serio. 

La matrícula de la UTT se compone de 3 mil siete estudiantes, quienes recibieron clases en línea para no perder el día de estudios, pero mañana se pretende que regresen a las actividades presenciales, ya que se logró que la empresa que les surte del líquido cargue el agua en la zona de Ajalpan.

Diariamente esa casa de estudios requiere de 5 pipas de agua para cubrir las necesidades de la institución, explicó el rector quien explicó que además de la red de agua también carecen de drenaje.

En ese sentido hizo saber que ya se encuentran buscando una solución definitiva al tema del drenaje, obra que esperan les sea proporcionada por el municipio; en cuanto al agua seguirán abasteciéndose con pipas.  

Rafael Delgado señaló que el secretario de gobernación le informó que para el viernes el problema quedará resuelto y los transportistas de agua regresarán a sus actividades, lo cual confía que sea una realidad para no afectar la dinámica de trabajo de la UTT.  

Desde la colonia Resurrección de esta ciudad, vecinos expresaron su apoyo a los transportistas en paro al tiempo de urgir a las autoridades para dar una solución al problema, pues indicaron que no pueden aguantar mucho tiempo sin agua y las pipas es la única manera con la que se abastecen dado que no están conectados a la red municipal.

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Transportistas de agua desmienten al Oosapat sobre supuesto acuerdo para reanudar su servicio

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Mientras Julián Castillo Tenorio, director del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) aseguró que había un acuerdo con...

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

