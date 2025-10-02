Paro de transportistas de agua deja sin clases a la Universidad Tecnológica de Tehuacán

Debido al paro de transportistas que comercializan agua en Tehuacán y la región, la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) suspendió clases presenciales este miércoles, ya que no cuenta con red de agua potable y las pipas que le surten de líquido no están trabajando, así lo mencionó el rector de esa casa de estudios, Rafael Honorio Delgado Sasia.

Por su parte vecinos de la colonia Resurrección también expresaron su preocupación porque prácticamente todos los hogares se surten de agua a través de pipas y en varios ya resienten las consecuencias de la falta de servicio producto del paro.

El rector explicó que la universidad depende totalmente de las pipas para surtirse del liquido y al estar en paro no pudieron conseguir el agua para los servicios básicos, especialmente los sanitarios, de modo que tener clases presenciales implicaba enfrentar un problema serio.

La matrícula de la UTT se compone de 3 mil siete estudiantes, quienes recibieron clases en línea para no perder el día de estudios, pero mañana se pretende que regresen a las actividades presenciales, ya que se logró que la empresa que les surte del líquido cargue el agua en la zona de Ajalpan.

Diariamente esa casa de estudios requiere de 5 pipas de agua para cubrir las necesidades de la institución, explicó el rector quien explicó que además de la red de agua también carecen de drenaje.

En ese sentido hizo saber que ya se encuentran buscando una solución definitiva al tema del drenaje, obra que esperan les sea proporcionada por el municipio; en cuanto al agua seguirán abasteciéndose con pipas.

Rafael Delgado señaló que el secretario de gobernación le informó que para el viernes el problema quedará resuelto y los transportistas de agua regresarán a sus actividades, lo cual confía que sea una realidad para no afectar la dinámica de trabajo de la UTT.

Desde la colonia Resurrección de esta ciudad, vecinos expresaron su apoyo a los transportistas en paro al tiempo de urgir a las autoridades para dar una solución al problema, pues indicaron que no pueden aguantar mucho tiempo sin agua y las pipas es la única manera con la que se abastecen dado que no están conectados a la red municipal.