Paristas del ITT anuncian huelga de pagos si el director no renuncia el primero de diciembre

Alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) que siguen en paro estudiantil, advirtieron que dejarán de pagar las cuotas a la institución si a partir del 1 de diciembre no se da la renuncia formal del director Sergio Villafuerte Palavicini, ya que en esa fecha vence su período al frente de esa casa de estudios. La decisión fue tomada luego de que el director decidió ordenar clases en línea a lo que se suma el hecho de que no se ha convocado a un nuevo diálogo por parte de la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM).

En un comunicado los estudiantes expusieron que la huelga de pagos es una medida legal que mantendrán hasta que se garanticen condiciones mínimas de calidad, transparencia y legitimidad en la dirección; esa acción, detallaron la harán con base en la legalidad de modo que se preparan para promover amparos ante el Poder Judicial Federal para que el ITT los inscriba al siguiente ciclo escolar sin que tengan que cubrir el pago.

Según el anuncio, se trata de una acción que se fundamenta en la incapacidad demostrada por la administración del ITT para atender demandas básicas de funcionamiento, el riesgo académico y financiero que representa invertir en una institución que no garantiza educación digna y en el derecho constitucional a una educación de calidad que consideran es vulnerado por la negligencia directiva.

Recordaron que llevan más de un mes con la toma de las instalaciones, tiempo durante el cual han sido ignorados por parte de las autoridades educativas federales que no han dado respuestas a sus exigencias.

En el diálogo que se dio el pasado siete de este mes, los enviados de la Dirección General del TecNM se comprometieron a que en la semana siguiente les informarían la fecha del siguiente encuentro, ya que debían exponer sus peticiones ante la directiva nacional, pero a la fecha no se han comunicado con ellos.

Días después de esa reunión, el director anunció el inicio de clases virtuales para los estudiantes, lo cual lo hizo a través de un comunicado de prensa en las redes sociales del ITT, lo que generó mayor inconformidad entre los paristas, dado que la dirección enumeró una serie supuestas afectaciones académicas y administrativas provocadas por el paro.

La respuesta de los paristas fue el anuncio de lo que llaman huelga de pagos, dejando claro que no están en contra del ITT sino de la negligencia y que no pagarán por irregularidades, ni estudiaren sin condiciones adecuadas para garantizar su formación.