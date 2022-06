Pareja gay con VIH se podrá casar, Registro Civil elabora estrategia jurídica; habrá un protocolo para estos casos: Manuel Carmona

La Dirección del Registro Civil del estado de Puebla tendrá lista en esta semana la estrategia jurídica que permitirá celebrar (si así lo desean) el matrimonio entre Emmanuel Romero Cázares y Alejandro Romero Cigarroa, a quienes el pasado 28 de abril les fue negada la unión por tener VIH.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el titular de esa dependencia, Manuel Valentín Carmona Sosa, indicó que él y su equipo de trabajo han estado estudiando el caso para sustentar el casamiento y no esperar a que concluya el juicio de amparo que iniciaron los afectados.

“Si estas personas, se presentarán en el futuro y expresaran de la manera que ya hemos tenido en esta conversión, en un análisis más amplio del caso, estaríamos en posibilidad en este momento, ya teniendo más información al respecto sobre este particular de revisar su caso y buscar la manera de darle una alternativa… Si me dan de aquí al viernes, a más tardar, le estaré dando ya la posibilidad de una salida más puntual y una alternativa abreviada para no esperar al resultado del juicio”.

No obstante, acotó que el Registro Civil impugnará la suspensión provisional que ya otorgó el juzgado cuarto de distrito (y que ya permite a la pareja poder casarse en cualquier momento), pues consideró que si es que hubiese habido discriminación, no fue por parte de la juez Paola Díaz Aranda, porque ella acató que lo que establece el artículo 299 del Código Civil del Estado de Puebla.

Por lo tanto, también dijo estar en desacuerdo con que ella tenga que ofrecer una disculpa por no haberlos casado, ya que su decisión estuvo basada en la ley.

Manuel Carmona comentó que la Dirección del Registro Civil de igual forma trabaja en la elaboración de un protocolo para atender este tipo de casos y que más parejas con VIH se puedan casar, si así lo desean; informó que este se hará llegar a todos los jueces de la entidad.

Abundó que el tema es no solo dar solución al caso de Emmanuel y Alejandro, sino además generar políticas públicas que favorezcan a más personas en su misma situación.

“Con el propósito de dotar a los titulares de estas unidades administrativas, hablo de los juzgados del Registro Civil, de dotarlos de elementos jurídicos, de ponerles a su alcance información reciente en materia de Derechos Humanos de última generación, a fin de que cuenten con elementos de solidez que les permitan una interpretación integral y más amplia, de instrumentos no solo locales sino nacionales, internacionales… en aras de un principio de equidad y fundamentalmente apoyados en el principio pro persona ( es decir que el juez elija la norma que más favorezca a la gente)”, explicó.

Por último, indicó que si alguien considera que lo establecido en el Código Civil de Puebla es anacrónico (pues fue instituido en 1985), debe promover las reformas que considere ante el Congreso del estado.