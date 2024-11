Parámetro base de entre 7 y 9 mmpd para elección judicial: Gutiérrez Luna

Ciudad de México. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Cámara de Diputados, dijo que un parámetro base para la elección de juzgadores es el gasto de la pasada contienda federal “de entre 7 y 9 mil millones de pesos”, contra los 13 mil 205 millones solicitados por el INE.

Reiteró que el presupuesto delineado por el órgano es excesivo y tiene que ajustarse.

A la vez advirtió que la fecha de la elección (primer domingo de junio de 2025) no se modificará, por lo que el INE ya debe “arrancar” con los preparativos.

Al mismo tiempo admitió que la elección de jueces, magistrados y ministros es un proceso sin precedentes y la ruta a seguir debe hacerse “de la mano” del INE, sobre todo para ver aspectos técnicos y de costos, apenas llegue a la Cámara de Diputados el anteproyecto de presupuesto 2025.

En un análisis inicial, dijo que no descartan proponer la compactación de casillas, entre otros elementos que hagan viable una elección no tan onerosa.

“Tuvimos ya un caso donde no fueron las 170 mil casillas, sino fueron centros de votación. A lo mejor respetar los 81 mil domicilios que hay donde se establecieron esas 170 mil casillas. Es decir, si necesito un análisis minucioso, lo vamos a hacer con responsabilidad en estas semanas. Apenas mañana llegará el paquete”, dijo en entrevista previa a la sesión del INE.

“Nosotros partimos del parámetro de lo que se gastó en la elección federal presidencial, la de este año, la federal concurrente, que son nueve mil millones. Nosotros estamos pensando entre siete y nueve mil millones”, puntualizó Gutiérrez Luna, presidente de la cámara que aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Que va a haber más boletas, tal vez más candidatos, pero a lo mejor los procesos de capacitación pueden ser más simples. Hay que ir ajustando e ir platicando con el INE y con la presidenta”.

En cuanto a las trabas para el inicio de los preparativos de la elección, señaló que “algunos jueces buscan entorpecer, porque es clara la ley de amparo. Se ha hablado hasta el cansancio en todas las instancias de lo que dispone el artículo 61, si mal no recuerdo, de la ley de amparo. Incluso hay una resolución de Sala Superior que dice que no hay suspensión en materia electoral. Yo creo que el INE tiene que seguir haciendo su trabajo definitivamente”.

“Tiene que continuar y arrancar y no sujetarse a esto que es una clara intención por obstaculizar el proceso por parte de algunos jueces federales”.

En cuanto al ambiente interno en el INE dijo: “he visto acciones de algunos consejeros y consejeras que muchas veces tienen que obstaculizar trabajos aquí en el INE. Lo he dicho en la mesa del Consejo y lo he individualizado cuando así ha sucedido. Creo y espero que no sea el caso en esta ocasión y que todos los consejeros y consejeras vayan en la ruta de cumplir lo que se ordenó en la Constitución”.