PARÁLISIS DE LA JUSTICIA

Una vez más campesinos y pobladores de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz exigen justicia ante la parálisis de las instituciones que deben brindarla. Por ello, los habitantes de esa cuenca, junto con organizaciones sociales, retomaron desde las 15 horas de ayer el plantón frente a Granjas Carroll, luego de que elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, el pasado 20 de junio, desalojaran con violencia y persiguieran por las calles y casas de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, a manifestantes que reclamaban el acaparamiento de concesiones de agua por industrias frente a la negativa que de manera reiterada han recibido los ejidatarios y pequeños productores de esa región.

Justicia también para los deudos de Alberto Cortina Vázquez y Jorge Cortina Vázquez, asesinados por la Fuerza Civil de Veracruz en ese violento desalojo frente a Granjas Carroll a manos de esa corporación policíaca.

Y si bien el gobierno de Veracruz reconoció la importancia de que se esclarezcan por completo los hechos en las inmediaciones de Totalco y anunció la desaparición de la corporación de Fuerza Civil como dirección operativa para los pobladores es una manera de diluir y encubrir la responsabilidad de esa policía táctica, exigiendo que presenten a los responsables del asesinato de los dos campesinos y demandando que encarcelen a todos los policías mientras se investigan, pero lo más importante: exigen que se rebele quién dio la orden de irlos a matar.

Hasta el momento el gobierno de Puebla no ha dado un posicionamiento al respecto, no solo a los violentos hechos acaecidos, sino en atender las demandas planteadas por el Movimiento en Defensa del Agua de Libres Oriental de Puebla y Veracruz, que sigue sosteniendo la exigencia de que se vaya Granjas Carroll. La parálisis de las instituciones involucradas que tenían que atender las demandas campesinas y de los pueblos, así como a las autoridades que han privilegiado de manera recurrente los intereses empresariales frente a los intereses de las comunidades permitió que el conflicto escalara y parece que no se han dado cuenta de que en la cuenca hay un alzamiento de los pueblos ante la falta de todo tipo de justicia para ellos.