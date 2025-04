Paradojas de la historia: Del Guetto de Varsovia a Gaza.

Por Sinuhé.

Afirma la enciclopedia sobre el Holocausto que la palabra Guetto proviene del nombre del barrio judío de Venecia establecido en 1516. Durante la Segunda Guerra Mundial los ghettos fueron distritos urbanos “en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables”. Los ghettos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía. El levantamiento del ghetto de Varsovia en Polonia fue el más conocido. En 1943 las SS (la organización paramilitar al servicio de Adolf Hitler) continuó con la política de deportación de miles de judíos al campo de exterminio de Treblinka. La Organización Judía de Combate y la Unión Militar Judía organizaron la resistencia armada. La madrugada del 19 de abril de 1943 unidades de la SS y de la policía asaltaron el ghetto de Varsovia, la población se escondió en los refugios subterráneos y los grupos de la resistencia enfrentaron a las tropas nazis, el 21 de abril las SS empezaron arrasar el lugar destruyendo cada edificio sofocando el levantamiento, los nazis reportaron la captura de 56 mil personas, 7 mil habían sido asesinadas durante los combates y habían destruido 631 refugios. “Para simbolizar la victoria alemana, se ordenó la destrucción de la Gran Sinagoga de la calle Tlomacki el 16 de mayo de 1943. El ghetto en sí estaba en ruinas.”

La población de la Franja de Gaza lleva 18 años bajo un bloqueo marítimo, terrestre y aéreo, desde entonces la ocupación israelí ha controlado el suministro de agua y electricidad, ha impedido el desarrollo de las infraestructuras de salud, educación y comercio. Desde enero de 2000 hasta septiembre de 2023 la ocupación asesinó a 11,299 e hirió a 156,768 palestinos, la mayoría de estos civiles. Con el genocidio que la ocupación israelí comenzó desde octubre de 2023 y que hoy día sigue en marcha, informó la oficina de medios del gobierno de Palestina que para el 23 de marzo de 2025 se cumplieron 534 días de genocidio y limpieza étnica llevada a cabo por Israel en territorio palestino, para ese entonces se contabilizó que en total 50,000 personas fueron asesinadas de estos, 17,954 eran infantes y 12,365 mujeres mientras que 30,310 eran varones, 113 mil heridos, 206 periodistas asesinados y 4,700 personas habían perdido una extremidad a causa de los disparos o bombardeos. A pesar de haber pactado una tregua en enero de este año las tropas genocidas de Israel continuaron bombardeando la franja de gaza y cometiendo atrocidades, el 21 de marzo pasado el ministro de Defensa de la entidad sionista ordenó al ejército apoderarse de más territorio para anexarlo a Israel.

Paradojas de la historia. A principios de este 2025 el presidente de los Estados Unidos Donald Trump declaró que los palestinos serían trasladados a Egipto y Jordania, declaración que además de apoyar el genocidio, marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha del pueblo Palestino. Donald Trump y sus sionazis, no hay olvidar que Elon Musk realizó el “Sieg heil” saludo nazi durante la toma de mandato de Donald Trump, le han declarado la guerra al mundo, ya sea en términos militares o económicos. Los genocidas de hoy afirman que es necesario deportar a miles de Palestinos para reconstruir la Franja de Gaza y hacerla un lugar más habitable, aunque no hablan de una solución final practican el extermino de un pueblo bajo el pretexto de enfrentar a HAMAS; 50 mil personas asesinadas y 113 mil personas heridas ha sido el saldo de la política genocida de Benjamín Netanyahu, sin mencionar los asesinatos en Cisjordania.

Al analizar el discurso político de los actuales funcionarios de la entidad sionista de Israel y de los sectores de la ultraderecha en relación al pueblo Palestino, se observa que existen amplias similitudes con el discurso de odio que los miembros del Partido Nacional socialista manifestaban en contra de la comunidad judía. Por ejemplo, el ex ministro de defensa de Israel declaró sobre Gaza “No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. El vicepresidente del parlamento Nissim Vaturi también afirmo sobre Gaza que “Es mejor incendiar edificios a que resulten dañados soldados israelíes. No hay inocentes, no tengo piedad por los que aún están allá”. Por su parte Merav Ben-Ari diputada del partido Yesh Atid afirmó “los niños de Gaza se lo han buscado” de igual forma Tally Gotlib, del partido Likud, solicito “bombardeos desde el aire sin piedad para no poner en peligro a los soldados y dejar de sentir lástima por los gazatíes no involucrados porque no los hay.” Esas son las mentalidades de la elite política que dirige el ejército que esta exterminando al pueblo palestino.

Los palestinos al igual que la población del ghetto de Varsovia, desafortunadamente, no tiene otra opción más que resistir. ¡Viva Palestina Libre!

“Llamado a la paz y la sociedad democrática”

Abdullah Öcalan

PKK: el siglo XX con la violencia más intensa de la historia. En el siglo, dos guerras mundiales, real socialismo y entornos de guerra fría que ocurrieron en todo el mundo, la negación de la realidad kurda nació sobre la base de prohibiciones con respecto a las libertades.

La teoría, el programa, la estrategia y las tácticas han sido muy influenciadas por la realidad del sistema real-socialista del siglo. El colapso del real socialismo en los noventa debido a causas internas y la resolución de la negación de la identidad en el país, los acontecimientos que se proporcionan en la libertad de expresión han llevado a la insignificancia y la repetición extrema del PKK. Por lo tanto, completó su vida como sus compañeros e hizo necesaria su ejecución.

Relaciones kurdo-turcas; Por historias superiores a 1000 años, los turcos y los kurdos siempre han considerado obligatorio permanecer en una alianza, debido a la dirección voluntaria para mantener su existencia y enfrentarse a las fuerzas hegemónicas. Los últimos 200 años de modernidad capitalista han sido lo principal para desmantelar esta alianza. Las fuerzas afectadas han determinado el servicio a esto junto con las fundaciones de la clase. Este proceso se ha acelerado junto a los comentarios típicos de la República. La tarea principal es reorganizar la relación histórica que hoy parece muy frágil sin descuidar las creencias en el espíritu de hermandad. La necesidad de una sociedad democrática es inevitable. El PKK, el movimiento de rebelión y violencia más largo y extenso en la historia de la república, cobrando fuerza y terreno se debe al cierre de canales políticos democráticos. Una nación-estado, federación, autonomía administrativa y soluciones culturalistas separadas no puede ser una respuesta a la sociología de la sociedad histórica.

Respetar las identidades, expresarse libremente, organizarse en un sentido democrático, las estructuras socioeconómicas y políticas de cada sección basadas en sí mismas sólo es posible con la existencia de una sociedad democrática y de una esfera política.

El siglo II de la república sólo puede tener una continuidad duradera y fraternal cuando se ve coronada por la democracia. No hay una forma no democrática para las búsquedas y la implementación del sistema. No puede ser. La reconciliación democrática es el método fundamental.

El lenguaje de la era de la paz y la sociedad democrática también se está desarrollando de acuerdo con la realidad. El llamamiento hecho por el Sr. Devlet Bahçeli pide una cesación del fuego en este clima consistente en los enfoques positivos de otros partidos políticos hacia el llamamiento conocido, y asumo la responsabilidad histórica de este llamamiento. Reúne tu congreso y decide integrarte con el estado y la sociedad como cualquier sociedad contemporánea y partido cuya existencia no haya sido terminada por la fuerza lo haría voluntariamente; todos los grupos deberían renunciar a las armas y el PKK debería abolirse a sí mismo. Envío mis saludos a todas las secciones que creen en la vida común y escuchan mi llamada. 25 de febrero de 2025 Abdullah Öcalan”

El pueblo es superior a sus dirigentes

Editorial Revista Insurrección N° 992/ Comando Central (COCE)

El pasado 18 de marzo el pueblo colombiano ejerció la democracia de la calle para exigir sus derechos, como alternativa ante la ruina de la democracia representativa, que dice ejercer el Congreso de la República, que en realidad bloquea los cambios a favor de la mayoría. El líder liberal socialista Jorge Eliécer Gaitán (1903- 1948), en su crítica a los partidos tradicionales que soportan el régimen de la oligarquía, convocó a crear una fuerza popular que le sirva a los de abajo y se deslinde del gobierno de la élite privilegiada. Más tarde, el padre Camilo Torres (1929-1966), un seguidor de Gaitán, insistió en que al pueblo hay que dotarlo de conciencia de clase y llamó a los revolucionarios a aprender del pueblo, en su lucha contra la oligarquía y el imperialismo norteamericano, esfuerzo que él denominó como ‘ascender al pueblo’. Ambos dirigentes coincidieron en que los liderazgos han de servir al pueblo, para conducir la lucha y conquista de sus derechos inalienables. La enseñanza de Gaitán sobre que ‘el pueblo es superior a sus dirigentes´, tiene plena vigencia en este momento de la lucha política en Colombia, cuando el pueblo toma conciencia de lo inservibles que son instituciones como el Congreso y desde la movilización en la calle exige y presiona para conquistar una vida digna; lo que obliga a los dirigentes populares a colocarse al frente, para potenciar este torrente de pueblo, que marcha por la realización de transformaciones profundas, no superficiales, puesto que es bien sabido que ‘a grandes males, grandes remedios’. El peor mal que azota al pueblo colombiano es la plutocracia que manda en Estados Unidos, representada ahora por Donald Trump, quien amenaza con el uso de más fuerza, para lograr su propósito de que la nación colombiana no deje de ser su vasalla; a su lado está otra peste, el capitalismo neoliberal que la oligarquía aplica en el país, con el cual empobrecen y excluyen a la mayoría, mientras engordan aún más a los súper ricos. Las colombianas y colombianos tendremos una vida digna si derrocamos al fracasado neoliberalismo y desarrollamos una sociedad post capitalista, al tiempo que luchamos para conquistar nuestra segunda y definitiva independencia; a este esfuerzo nos debemos consagrar las fuerzas populares y este es el compromiso que busca cumplir el Ejército de Liberación Nacional.

RAÚL SENDIC A 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO

16 de marzo de 1925-28 de abril de 1989

Raúl Sendic escribió ya libre de sus 13 años de prisión, cuando sin dejar de escribir y luchar, se atendía de los fuertes daños que le causó una bala el primero de setiembre de 1972, cuando en un enfrentamiento de más de media hora y diez mil tiros, la mayoría de metralleta. Una bala entró por la parte de atrás de su cabeza y salió por el rostro, destruyendo –de arriba abajo- el paladar, los dientes, el maxilar, las amígdalas y parte de la lengua.

“Fue como si me hubiera explotado una granada adentro.”

“Mis compañeros se habían quedado sin municiones y decidieron entregarse. Los militares me gritaban que me rindiera. Le dije que tenía órdenes de no entregarme y les di un nombre falso, Rufo… Pero el balazo entró por la parte trasera de la cabeza, me atravesó y abrió un boquete en la cara: quedé inconsciente”. La prensa popularizó una frase (Soy Rufo y no me entrego), ya que ese no era su nombre de guerra. Se llamaba Raúl Sendic, le decían Bebe. Era el líder indiscutible del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, era el que encabezó la marcha de los cañeros que recorrió en 1968 el país desde el norte hasta Montevideo, en el sur, mostrando una realidad social que la capital (y buena parte del país) desconocía, con la consigna de “Por la tierra y con Sendic”. Tenía cuatro fugas de prisiones en su haber. Y el mito seguía creciendo. Así 15 años después de su herida en combate, en entrevista por escrito, valoró los factores que dieron fuerza y, a la vez, los que mostraron la actuación político militar del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros del Uruguay. con autocritica a su perseverancia y audacia revolucionarias:

«La guerrilla urbana, tan limpia y cuidadosa, tan a la uruguaya, que intentamos aquí, es muy difícil de mantener con esos rasgos en el largo plazo. En nuestro caso hicimos lo posible, pero en la medida que el enemigo apeló a la tortura y al escuadrón de la muerte, un par de años antes del golpe militar, también nuestro accionar tomó caracteres más enérgicos y esto deterioró nuestra imagen ante el pueblo, porque empezaron también a controlar los medios de difusión para que lo nuestro se exagerara y lo de ellos se ocultara.» “Todo esto de ensuciar la lucha y simultáneamente acaparar la información para ocultar o cambiar a su antojo los hechos, forma parte de un plan maestro de los que dirigen todo esto, destinado a desprestigiar o quitar arraigo popular a la guerrilla. Quizá haber entrado en ese juego sea una de nuestras autocríticas, ya que antes habíamos acumulado una buena serie de hechos para confirmar nuestra imagen de ´guerrilla política´, tales como cuatro fugas masivas de los principales penales (dos de Punta Carretas y dos de la Cárcel de Mujeres) y la toma de un cuartel sin derramar una gota de sangre. (…) En los diez años de guerrilla se nos imputan 46 muertos, algunos de las cuales no fueron nuestros, los que no parece mucho si se comparan los centenares que nos mataron a nosotros, y muchos de ellos no en combate sino en la tortura”.

Con fragmentos de El Bebé los cien años de Raúl Sendic. de Aram Aharonian en Rebelión.org

En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa

Lohana Berkins

