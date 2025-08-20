Paracaidistas invaden y levantan 15 casas en áreas verdes de La Margarita

Por lo menos 15 viviendas se construyen desde abril pasado en áreas verdes invadidas de la Unidad Habitacional La Margarita, presuntamente por comuneros de San Baltazar Campeche, quienes han reanudado las labores pese a que la Comuna las ha clausurado en tres ocasiones.

Los afectados señalaron a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y a la Contraloría Municipal por omisión y falta de respuesta a las denuncias presentadas desde mayo de este año, pese a que la problemática fue planteada formalmente ante ambas instancias.

En conferencia de prensa, los colonos detallaron que desde abril particulares comenzaron a levantar inmuebles de dos niveles en un predio de aproximadamente 25 mil 740 metros cuadrados correspondiente a la Manzana 36 de la Unidad Habitacional La Margarita.

El terreno, localizado sobre la avenida Las Torres, entre Nezahualcóyotl y Río Alseseca, colinda con la iglesia del lugar y, según los vecinos, históricamente se ha destinado a áreas verdes y deportivas.

La Jornada de Oriente llevó a cabo un recorrido en el lugar mediante el que constató que en este se construyen por lo menos 15 viviendas de dos pisos, en diferentes áreas del mismo terreno, al parecer, que previamente fue lotificado y posiblemente vendido a particulares.

En el sitio es posible observar cómo una decena de árboles de gran tamaño fueron talados para dar paso a las construcciones, situación de la que se desconoce si se realizó con un permiso de por medio.

Los inmuebles cuentan con ventanas la frente, barandales, así como tinacos para almacenamiento de agua. En el lugar ya se construyó un acceso hacia la avenida Las Torres y hay una especie de banco de materiales de construcción.

Los colonos señalaron que durante sus recorridos de supervisión, los encargados de la obra alegaron ser comuneros de San Baltazar Campeche y justificaron la edificación mostrando un presunto mapa legal, que, de acuerdo con los colonos, carece de validez.

Los inconformes exhibieron documentación del Registro Público de la Propiedad que señala que el terreno pertenece a una extensión mayor, de un millón de metros cuadrados comprados en la década de los 70 para la construcción de la Unidad Habitacional.

En contra parte, los comuneros señalaron a los vecinos de La Margarita que cuentan con un mapa mediante el que aseguran se demuestra que no invaden áreas, pero que no tiene validez, según comentaron.

De acuerdo con Juan José Valerdi, vecino de la zona, los más de 25 mil metros cuadrados ocupados incluyen canchas de futbol y una pista deportiva que han sido sustituidas por las nuevas construcciones. “Era nuestra área deportiva, ahí teníamos canchas de futbol, teníamos una pista”, remarcó Valerdi, al tiempo que mostraba los planos del área referida.

Por su parte, Inés Mujíca, colona de La Margarita, relató que, tras una denuncia inicial, el gobierno capitalino clausuró la obra, pero los trabajos continuaron sin acatar la restricción. En mayo, insistieron ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la Contraloría Municipal, pero hasta la fecha no han recibido respuesta concreta sobre la situación legal de la obra ni sobre las acciones que emprenderán las autoridades.

Mujíca agregó que, tras meses de insistencia, Germán Velázquez Herrera, jefe del Departamento de Quejas y Denuncias de la Contraloría, les informó recientemente que no podía proporcionar más información debido a la carga de expedientes pendientes, lo que ha incrementado la frustración de la comunidad.

Los vecinos exigen a las autoridades municipales que atiendan de inmediato la denuncia, frenen el avance de la construcción irregular y restituyan el uso de las áreas verdes y deportivas, para proteger el patrimonio común de La Margarita.