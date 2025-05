Para revalorar la memoria y obra de Elena Garro, los universitarios harán un recorrido y actos culturales

“Yo sólo soy memoria y la memoria que de mí se tenga”, escribió Elena Garro (Puebla, 11 de diciembre de 1916 – Cuernavaca, Morelos, 22 de agosto de 1998) en Los recuerdos del porvenir, considerada su obra cumbre y una de las novelas clave de la literatura hispanoamericana contemporánea.

Para rescatar su memoria, estudiantes universitarios y miembros del Seminario de Periodismo cultural del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP organizan el acto En recuerdo y rescate de Elena Garro.

Programado para este lunes 12 de mayo a las 12 horas, el acto tiene una demanda: el rescate de la escultura de la escritora y dramaturga nacida en Puebla, que se ubica en el parque de San Luis, en pleno Centro Histórico, para que sea reubicada “en un lugar digno”.

Para ello, se realizará un recorrido que saldrá del edificio Arronte –Juan de Palafox y Mendoza 219-, y llegará el propio parque de San Luis ubicado en la calle 10 Poniente y 5 de Mayo, donde se realizarán diversos actos artísticos y culturales en torno a la escritora y su legado literario.

Elena Delfina Garro Navarro, nombre de pila de la escritora, decía sobre sí misma ser una mujer cuyo mundo era la lectura y pero su vocación pudo ser otra: deseó ser coreógrafa, bailarina o general, pero destacó por ser una escritora multifacética que escribió novela, teatro y ensayo histórico, recurriendo para la creación de sus distintas obras a la crónica, a la memoria ya la poesía.

También puedes ver: Ensayo, cuento, poesía y dramaturgia habitarán el centro cultural San Roque

En suma, fue una voz que renovó la literatura y se atrevió a contar de otra manera, y cuya imaginación desbordada y lirismo renovador creó, en palabras de Elena Poniatowska, “un género propio dentro de la literatura mexicana”.

Con cerca de una treintena de obras, entre teatro, narrativa, ensayo, guion y poesía aún inédita, sus textos atraviesan la historia de México y sus héroes revolucionarios, como la obra Felipe Ángeles (1967), la difícil realidad de los obreros, campesinos e indígenas, como en los relatos reunidos en Semana de colores (1964), así como la compleja realidad de las mujeres en una sociedad opresiva, como en Inés (1995).

Publicó también Un hogar sólido (1957), una obra teatral de las más experimentales de su época, que fue incluida en la primera edición de la Antología de literatura fantástica, publicada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo.

También hizo aportes al cine escribiendo algunos guiones como El niño de la bola (1942), además de que varias de sus historias fueron llevadas a la pantalla grande dirigidas por Archibaldo Burns, Sergio Véjar, Arturo Ripstein, Salomón Laiter o Pilar Pellicer.

De paso, en sus obras Elena Garro presentó mujeres perseguidas, a las que no victimizó del todo, ya que no son mujeres sumisas sino personas en medio de situaciones difíciles. De igual forma, fortalecieron grandes tradiciones literarias, no sólo latinoamericanas sino europeas, por lo que no se restringió al ámbito de la literatura nacionalista.

En 1936, Elena Garro realizó estudios de letras en la UNAM. Se destacó como coreógrafa y actriz del Teatro de la Universidad bajo la dirección de Julio Bracho. En 1937 contrajo matrimonio con Octavio Paz, con quien viajó a España; en ese viaje conoció a artistas e intelectuales como César Vallejo y Luis Cernuda.

Hacia finales de la década de 1940, durante su estancia en Europa, hizo amistad con diversos artistas e intelectuales, entre los que destacaron André Breton, José Bianco y Bioy Casares.

En la década de 1970 volvió a dejar México. A su regreso del exilio de Francia, ya aquejada de un cáncer de pulmón, se instaló en Cuernavaca con su hija. Murió el 22 de agosto de 1998 en la Ciudad de México a la edad de 81 años.

El 25 de noviembre de 1963 publicó Los recuerdos del porvenir, considerada la obra cumbre de Elena Garro, ha sido valorada por diversos estudios de la obra de la escritora.

Sara Sefchovich, en la introducción de su libro Mujeres en espejo I, la calificó “como la gran obra de la guerra cristera en México, una visión del país y de su gente a partir del universo familiar y provinciano, donde no sólo mira a la Revolución Mexicana, sino que recupera los mitos y las tradiciones de este país combinándolos con la vida de aquel entonces”.

Elena Poniatowska expuso en un coloquio dedicado a la escritora que Los recuerdos del porvenir es piedra de toque en la literatura mexicana. “Esta novela extraordinaria tiene que ver un poco con el realismo mágico, y se le llamó por eso la antecesora de Juan Rulfo, pero también muy ligada a García Márquez, pero ella valía por sí misma”.

Asimismo, para la escritora y académica Sara Poot Herrera, más allá de obras como Los recuerdos del porvenir, La semana de colores y un Hogar sólido, al revisar toda su obra, sus libros se observa una gran coherencia desde el punto de vista del acto de la creación.

De igual forma, José Carlos Castañeda, experto en la obra de la dramaturga, comentó que el contexto en el que vivió Elena Garro, fue el “telón de fondo” de sus obras con las que más que rememorar la violencia y las batallas recrean una atmósfera funesta que alimenta la ficción y el desencanto.

Podría interesarte: La voz feminista de Rita Cetina y de su revista La Siempreviva resuenan en Puebla