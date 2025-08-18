Para reconocer los aportes de cada feminismo abre la edición 13 de la Escuelita Feminista

¿Quién es digna de ser feminista?, es la pregunta que en su edición 13 lanza la Escuelita Feminista para romper con el “feministrómetro”, una suerte de termómetro del feminismo que indica si una mujer puede o no ser feminista, o la forma en que cada una es feminista en un grado que quizá no sea feminismo para otra.

“Se trata de romper con eso, pues hay feminismos que están haciendo daño a algunas mujeres haciendo que quieran romper con él. Nosotros decimos que no, que más bien es necesario romper con aquello que dicen que las mujeres no podemos ser de una forma u otra, cuando es necesario escucharnos y preguntarnos desde dónde cada una se siente borrada o excluida”, señala Gabriela Cortés, organizadora del programa al lado de Mónica Ponce.

Se trata, prosigue durante una entrevista, no solo de nombrarse feminista sino de reconocer que cada una tiene un aporte distinto en la lucha de las mujeres, mismo que puede abonar a la lucha de todas. Sobre todo, dice la artista y activista, porque el feminismo es una forma de “vivirse digna”, de señalar o incluso retirarse ante los riesgos buscando una red de apoyo.

Apunta que en su edición 13 la Escuelita Feminista señala que es necesario seguir hablando de la lucha de las mujeres y del por qué se deben generar redes frente a “chicas que siguen en la necesidad de tener sus propias redes, de enfrentar violencias, de sentir que deben de ser convincentes para que los demás crean lo que cada una pasa”.

Programada del 23 de agosto al 18 de octubre en el foro cultural Las Nahualas, indica que este año se busca seguir generando esas reflexiones entre mujeres, de 18 años en adelante, para que se descubran como aliadas, para generar la propia lucha del ser mujer, si se quiere sin ser feminista, pero reconociendo que lo propio es importante para las demás.

“A veces pensamos que el feminismo es una lucha abierta, pero se nos olvida que es hablar desde lo propio, desde el contexto, desde lo que a cada una duele y atraviesa”, señala la también actriz y profesora.

Agrega que es necesario hablar de lo propio frente a una sociedad que crítica cuando una mujer dice que lo suyo es importante y ve por sí misma, pues se le califica de “egoísta”, en la creencia que “una mujer nació para servir”. “Es importante ver cómo nos reconocemos como luchadoras de nuestra propia historia”, afirma.

Al mismo tiempo, continúa Cortes, en la Escuelita Feminista también existe el llamado a que las mujeres se apropien de su propio cuerpo. “Desde la infancia nos visten para que nos veamos bonitas para los demás: primero como la princesita de papá, luego en los 15 años para ser presentada a la sociedad (sic), o en la vida adulta cuando el padre las entrega al futuro esposo el día de la boda”.

Paralelo a la apropiación del cuerpo, en este programa reflexivo y comunitario también se propone repensar el asunto de la belleza, un renglón construido a partir de modelos sociales y culturales, moldeados en gran medida por los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

“En la Escuelita Feminista hablamos de cómo construimos nuestros propios feminismos. Vamos a actualizar qué es patriarcado, qué es machismo, qué es violencia, qué son los micromachismos que siguen siendo machismos. Se trata de construir”, detalla y celebra que tras terminar cada edición, las participantes siguen siendo aliadas y se acompañan de manera grupal e individual.

Así, convencidas de que todas las mujeres tienen la capacidad de identificar lo que no les sienta bien o les da incomodidad, a sabiendas de que sin una red o una aliada es difícil hallar un incentivo que las anime hablar y a no guardar el silencio, expresa que la Escuelita Feminista, sin dar una formula, propone que cada mujer puede encontrar la forma de nombrar, gritar y denunciar las cosas que les circundan.

“Mientras constantemente nos repiten que somos tontas, que quién nos va a creer o quién nos va a mantener, para nosotras es importante decir que aquí estamos, que no están solas y que es importante formar una red y trabajar en eso”, acota Cortés.

Indica que en 15 sesiones, la Escuelita Feminista compartirá la historia de por qué las mujeres comenzaron las luchas, en contextos donde era difícil formar redes, para traspasar al momento actual que no es lejano a las mujeres que están luchando y enfrentándose a una justicia que es parca. De paso, en el programa también contempla mesas de diálogo con mujeres que desde su espacio de lucha han exigido para otras, en materia como la justicia y la igualdad.

La edición 13 de la Escuelita Feminista será del 23 de agosto al 18 de octubre en Las Nahualas –espacio ubicado en la privada Primera central 417, a unas calles del Teatro Principal–, con 15 sesiones los días jueves de 17 a 19:30 horas y algunos sábados de 10 a 14 horas.

Para inscribirse u obtener más informes se puede escribir al correo electrónico [email protected], enviar un mensaje al número 2221813035 en WhatsApp, o a través de Facebook como ForoCulturalLasNahualas