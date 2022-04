Para que quede claro

Oscar Ochoa

Ante el fortalecimiento de la institución castrense mediante la administración de 27 proyectos civiles como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de tramos del mal llamado Tren Maya, el apoyo en la distribución de varios proyectos sociales o la custodia de las obras en la refinería de Dos Bocas, y el silencio presidencial frente a la represión sistemática y asesinato de luchadores sociales, periodistas independientes y defensores del territorio resulta evidente que este gobierno es un instrumento de los poderosos. Las esperanzas que llevaron a millones de personas a votar por un cambio se han visto desvanecidas con el endurecimiento de las medidas coercitivas (mediante decretos y simulación) que este gobierno ha tomado.

En recientes entrevistas Lorenzo Meyer, el prestigioso historiador afín al gobierno de la 4T, ha señalado con honestidad que este proyecto es modesto y no pretende ningún cambio sustancial más que erradicar la corrupción del gobierno. También ha dicho claramente que el modelo sigue siendo capitalista, un tanto alejado del neoliberalismo, pero al fin capitalista. Porque al parecer no hay un modelo alterno que se atisbe en el horizonte.

La honestidad de este intelectual permite aclarar que este gobierno no es de izquierda, mucho menos que haya izquierda partidista en el gobierno y en el sistema electoral de partidos y si la hubiera en algunos de sus miembros no está cercana a la gente. El sistema partidista posee en su ADN el gen autoritario del viejo PRI, y no hay posibilidad de un cambio. La repetición de un cambio cada 6 años parece borrar de la memoria colectiva la imposibilidad de una transformación radical tan anhelada por los electores. Y es evidente que ese cambio sólo es cosmético. Resulta desalentador que muchos académicos, periodistas y escritores se lamenten de una falta de diálogo entre las izquierdas partidistas como si sólo se tratara de llegar al poder para administrar mejor el capital las crisis que éste ocasiona. A eso le llaman con cinismo “gobernanza democrática”.

Ante este pesimismo, la experiencia de la izquierda de los movimientos político sociales es otra, esa izquierda que va de los movimientos esporádicos o locales, pero justos en sus causas hasta los procesos más lentos y cuidadosamente desarrollados. Esas izquierdas tienen diálogos que son éticos, respetuosos y claros en cuanto los objetivos y alcances de su quehacer. Estos se reconocen distintos e incluso irreconciliables en ciertos puntos, pero no por ello destructivos. Estas izquierdas están sumando entre los de abajo lo que las izquierdas partidistas están destruyendo desde arriba. No es extraño que la cooptación y el clientelismo sean parte de su modus operandi.

Y qué decir de los movimientos que nacieron justos y dignos, pero una vez cercanos al poder se prestaron a las mismas artimañas que en un inicio combatieron. Ahora, bajo el color vino de una simulación que se dice transformadora, se prestan al clientelismo y al despojo de los pueblos participando en asambleas informativas que declaran después como consultas públicas. Lamentable y reprobable que movimientos y frentes que tenían un historial de lucha independiente, se diga ahora cercano al presidente. Ya lo dijo nuestro compañero Heriberto Salas cuya memoria tenemos presente: No se puede andar con un pie en los partidos políticos y otro en los pueblos. Esa dicotomía es irresoluble porque ante todo es ética y política. No podemos andar un rato con el patrón y otro con el obrero. Los únicos que hacen eso son los capataces y ya sabemos para quiénes trabajan.

Por lo demás, nos resta decir que el diálogo es bienvenido entre iguales, por eso la izquierda partidista, la izquierda que busca migajas del patrón no es nuestro interlocutor. La izquierda político-social se afana en el diálogo entre los de abajo y a la izquierda, no entre los de arriba y sus prestanombres.

Padres y madres de los 43: las fuerzas armadas han estado jugando sucio

Con las nuevas revelaciones en torno al caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos demandaron investigar al Ejército y la Marina por sus responsabilidades en obstaculizar su acceso a la información y manipular pruebas en el caso de la Marina, como se reveló en el video difundido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En este último, se debe indagar a toda la cadena de mando que incluiría al entonces presidente y secretario de la Marina.

“Estamos enojados, estamos encabronados”, dijo Mario González, quien señaló que al obstaculizar las indagatorias “no sólo estamos hablando de los mandos del gobierno pasado, sino también de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad”, porque ya son tres años. Sostuvo que al involucrar a los padres en el decreto presidencial para crear la Comisión de la Verdad, sólo sirvió para que los secretarios de la Defensa Nacional y Marina “se tomaran la foto con los familiares de los normalistas”.

En conferencia de prensa para fijar su postura respecto al informe del GIEI, el asesor legal Vidulfo Rosales afirmó que no basta con que se entregue al GIEI el video en el que se revela la manipulación de marinos en el basurero de Cocula, sino que debe turnarse a la fiscalía especializada para el caso y así se finquen responsabilidades legales. Los padres afirmaron para hacer volar el dron de la marina debió ser autorizado por el entonces presidente Pea Nieto o el secretario, a quienes se debe investigar.

Rosales comentó que el Presidente afirma que se está dando toda la información, pero “lamentablemente no se le está dando en sede ministerial, por lo que esto representa un gran obstáculo para la investigación. Todo este tiempo las fuerzas armadas han estado jugando sucio, demorando la entrega de información”. El video de la marina detuvo cinco años las investigaciones porque en ese periodo los padres se dedicaron a mostrar la falsedad de la”verdad g histórica” deteniéndose otras líneas de investigación.

Mario González cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador justifique que no se actúa ante el entrampamiento de las investigaciones en el respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial. Otros padres dijeron que el gobierno actual siempre les ha dicho que sí, pero en los hechos no se han cumplido los compromisos.

“Realmente creo que a la mejor debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse en los compromisos que tienen con el pueblo. Da mucho coraje la postura que esas instituciones del gobierno federal han tenido. Si ocultaron esto, ¿qué más puede ocultar? El que miente una vez miente varias veces… el gobierno sólo sirve para sí mismo y no dar justicia al pueblo”, subrayó Mario González.

La nueva evidencia sobre los 43, ocultada por la Marina, hace estallar a los padres ya que en las imágenes del video se muestra a miembros de la Secretaría de Marina en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Entre otras revelaciones se incluyen la infiltración de agentes antes, durante y después del secuestro delos 43 de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; la intervención ilegal de comunicaciones de actores claves durante la desaparición forzada y la existencia de actas falsificadas. Todo suma indignación en las familias, que llevan más de siete años tratando de conocer el paradero de sus hijos y crea alerta y desesperanza en otras organizaciones de familiares que buscan a los 100 mil desaparecidos que hay en México, observación que hace el GEI,

(Notas de la conferencia de prensa el 29 de marzo reciente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos por el Estado y sus secuaces, dadas las evidencias y cuestionamientos de los informes del GEI.)

La militarización de fondo y sus fuerzas de tarea

Un apreciado compañero en estas páginas ha escrito sobre las “Tesis Fallidas” del gobierno en turno, dentro de ellas destaca la que pregona el presidente de la República: Las fuerzas armadas son servidores de la nación y un supuesto “pueblo uniformado”. Al contrario, se remarca con el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI los actos de intervención de las fuerzas del ejército y la marina armada de México en el proceso criminal de asesinato de 6 jóvenes y desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. A ello se agrega la simulada y sucia construcción de una falsa verdad histórica que deja impunes esos crímenes, oculta causas y protege la cadena de mando y sus vínculos con grupos del crimen organizado dentro y fuera delas instituciones.

Aunque pudiera acusarse de esos actos al gobierno de federal, estatal y municipal anteriores, y a funcionarios actuantes en 2014, el caso de la intervención de las fuerzas armadas no solo es la de personeros de tropa o de sus mandos inmediatos, sino de una institución sólida del poder opresivo que garantiza la dominación capitalista y patriarcal en México.

Se recrea poco apoco la abierta desconfianza y repudio popular ante los poderes del Estado por el espionaje, control en vivo, acción, omisión y encubrimiento de estos sucesos y una suma de crímenes que en el país se presentan como violencias “localizadas y ajenas al Estado”, pero que en realidad son labores de un sistema de poder autoritario y simulador con fuerzas represivas y medios de incomunicación, fiscales y judiciales al servicio de la dominación de oligarquías explotadoras, corruptas y contrainsurgentes.

Las frases o tesis del gobernante fallan aunque muestren a las fuerzas armadas en las tareas y cargos que el actual gobierno les ha encargado (constructores, administradores y quizá negociantes de aeropuertos, puertos, trenes turísticos y corredores interoceánicos, como contenedores de los migrantes a su paso a Estados Unidos y como parte activa de la militarización de la seguridad publica en calles, caminos, fronteras sin que aminoren los negocios criminales y las numerosas violencias.

Claro que en sus tareas continúan realizando acciones “cívicas” en viveros, brigadas de salud y atención ante desastres, pero en cada una de estas labores -y no pueden negarlo- incluyen actividades dentro de su lógica de control, prevención de conflictos, espionaje e inteligencia estratégica y operativa que da muestra en la confrontación diaria a grupos comunitarios y populares opositores a los megaproyectos que afectan los bienes comunes y la vida misma de los pueblos.

De ese modo y con esa carga de tareas, en mucho se repite su rol asignado en gobiernos anteriores, pues tienen que ver con la presencia policiaca, la infiltración de organizaciones sociales (como lo hicieron y hacen con los normalistas rurales y más sectores en resistencia y rebeldía); son guardia nacional entre la población, pero dedican su fuerza, a veces en claras y denunciadas complicidades con grupos paramilitares, a reprimir marchas, bloqueos de vías y carreteras, desaparecen y asesinan a luchadores sociales y ambientalistas, y acompañan el despojo y desplazamiento de comunidades, además de señalar, amenazar y agredir a periodistas y defensores de derechos humanos.

Los hechos contra los normalistas de Ayotzinapa, nuevamente descubren que hay atrás del manto que encubre a una fuerza con un historial uniforme y terco de agravios al pueblo.

Pero hay pueblo que aprende la lección de la historia, que tiene memoria y puede pasar de la indignación a las acciones dignas en defensa dela vida. Las caravanas en defensa del agua, los triunfos comunitarios contra las mineras, son resistencias activas que no se someten y retoman la iniciativa ante empresas transnacionales, a megaproyectos depredadores como el aeropuerto militarizado Felipe Ángeles, o el parque temático que se pinta como de “protección de la naturaleza” en Texcoco, son sólo algunos de los movimientos que aún no vence la represión, la división y la simulación. Son respuestas pacíficas, organizadas y conscientes de que el pueblo tejerá su autogobierno, su protección y su justicia comunitarias para lograr su vida libre y justa.

