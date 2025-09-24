Miércoles, septiembre 24, 2025
Para noviembre, lista la nueva sede de la Secretaría de Finanzas: Infraestructura

Yadira Llaven Anzures

La nueva sede de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, que se ubicará en la zona de la Atlixcáyotl, estará lista al 100 por ciento en noviembre, afirmó este miércoles el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos.

Tras acudir a la Audiencia Pública sobre la reforma electoral que se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Internacional del Barroco (MIB), el funcionario estatal confirmó que también se contempla la intervención de las calles aledañas como Cúmulo de Virgo y una nueva vialidad la altura del Hospital Ángeles.

En entrevista, expuso que les corresponde supervisar y entregar la obra física, pero la migración de personal, equipo y demás acciones para la operación de la nueva sede es responsabilidad de Finanzas.

Afirmó que de la obra solo hace falta concluir los acabados del inmueble, el estacionamiento y la rehabilitación de las vialidades que se encuentran dentro del perímetro del edificio.

Anticipó que también se abrirá un nuevo acceso a la altura del Hospital Ángeles, para facilitar el acceso por varias vías a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, comentó que se trata de una inversión adicional, como parte del proyecto integral de la colocación de elevadores sobre la Vía Atlixcáyotl.

Estudios de viabilidad del Tren Eléctrico a Atlixco costará 62 mdp

En cuanto al proyecto del Tren Eléctrico de Puebla a Atlixco, informó que los estudios se irán haciendo por etapas, luego de reconocer que el proceso es “muy difícil” y no se puede dar a conocer la inversión total.

Manuel Contreras mencionó que los estudios de viabilidad tendrán un costo de 62 millones de pesos, en una primera etapa.

En tanto, en la segunda fase, agregó que se desarrollará el proyecto ejecutivo, que va depender de lo resultados que arroje la primera.

Confió que el proyecto se apruebe, pues cuentan con la asesoría de la Dirección de Trenes Eléctricos de la Ciudad de México, que ha creado este tipo de sistemas de transporte público.

Por esta razón, confirmó que fueron invitados a conocer la operatividad del Tren Ligero que va de la Central de Autobuses Taxqueña a Xochimilco.

Finalmente, dijo que la primera etapa del tren sería de Puebla, Cholula y Atlixco, pero el objetivo es que se pueda concretar en su totalidad en este sexenio.

