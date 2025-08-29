Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEstado

Para frenar extorsiones, decomisan 162 equipos telefónicos en seis penales de Puebla

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), con el apoyo de las fuerzas federales, incautó 162 teléfonos celulares y una cantidad significativa de objetos y sustancias prohibidas en un operativo coordinado en seis centros penitenciarios, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión 

Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene como objetivo principal desmantelar las redes delictivas que operan desde el interior de los reclusorios. 

Entre el 6 de julio y el 28 de agosto, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo revisiones exhaustivas en los penales de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango y Acatlán de Osorio.  

La SSP, bajo la titularidad de Francisco Sánchez González, destacó que “estas incautaciones son cruciales para cortar los canales de comunicación que los delincuentes utilizan para cometer extorsiones”. 

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta resaltó la importancia de la colaboración con el gobierno federal, afirmando que este tipo de esfuerzos conjuntos son esenciales para “construir un entorno de paz y tranquilidad para las familias poblanas”.  

Dijo que esta iniciativa busca concientizar a la población sobre los riesgos de este delito y la importancia de la denuncia.  

“Fenómenos como la extorsión se atienden con el apoyo del secretario Omar García Harfuch, con tecnología, coordinación, Inteligencia Artificial, patrullas y videocámaras; vamos a atender este fenómeno que tanto lastima, pero hay que denunciar”, exhortó. 

Además de la SSP, en estas intervenciones han participado activamente la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), lo que subraya el carácter integral y coordinado de la estrategia. 

Diagnóstico Penitenciario y Derechos Humanos

La SSP indicó que las acciones de supervisión no se limitan a las incautaciones. También buscan un diagnóstico completo de las condiciones de los penales.    

Informó que el objetivo es doble: asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.  

En un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, refirió que se está brindando atención médica a quienes lo requieran, demostrando que la estrategia va más allá de la seguridad, abordando el bienestar de la población reclusa.   

Finalmente, la SSP hace un llamado a la población a utilizar la línea telefónica de denuncia anónima y confidencial 089 para reportar cualquier actividad sospechosa, destacando que la participación ciudadana es clave para tener éxito en la estrategia. 

Temas

Más noticias

Internacional

Gustavo Petro despliega 25 mil efectivos en frontera con Venezuela

La Jornada -
Europa Press Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la "militarización" de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría...
Nacional

Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La Jornada -
Lilian Hernández Osorio Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Escuelas están listas para el regreso a clases el próximo lunes: Homero Meneses

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández aseguró que todas las escuelas se encuentran en condiciones para...

Para frenar extorsiones, fueron decomisados 162 equipos telefónicos en seis penales de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), con apoyo de fuerzas federales, decomisó 162 teléfonos celulares y diversas sustancias y objetos prohibidos en seis centros penitenciarios, como...

‘Alito’ y secuaces, “porros, autoritarios e hipócritas”: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno y diputados del PRI que ayer agredieron físicamente al presidente...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025