Para el Estado l@s desaparecidos desaparecen (sic) así nomás

Parte 19 de: ¿Desaparecer… así nomás?

Yiria Escamilla

A las familias buscadoras, fuerza y dignidad.

Al más puro estilo de la 4T (deficiente y manipulador), y con base en el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del 27 de agosto, antes de la renuncia de Karla Quintana (quien anunció el recorte), el nuevo censo del gobierno fue explicado en dos mañaneras que denotaron la improvisación y la nula metodología científica para realizarlo y explicarlo. Como no cuadra ningún dato (sobre todo las cifras en aumento de este sexenio), a partir del próximo año, habrá un balance mensual para explicar sus bonitas cifras bien maquilladas.

Encabezados por la Secretaría del Bienestar (que no está facultada para ello) y con los “servidores de la nación” ( trabajador@s que lo mismo barren calles, entregan tarjetas, desvían el tráfico, levantan censos, promueven el voto y venden pozole), las Comisiones estatales de Búsqueda y Fiscalías, se desmenuza el total de 110, 964 desaparecid@s con la siguiente metodología chilanga:

Visita casa por casa, confronta con registros administrativos (vacunación Covid, Padrón Único de Beneficiarios, Plataforma México, Registro Nacional de Población, IMSS, e información estatal y otras dependencias como ISSSTE, SAT, etc.), búsqueda telefónica (a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública).

Cabe mencionar que la búsqueda generalizada realizada en la Ciudad de México reporta de que de su padrón estatal las personas reportadas como desaparecidas, son en realidad: 44% ausencias voluntarias, 36% conflicto personal, 7% personas con padecimientos mentales, 3% accidentes, 4.8% víctimas de delitos de alto impacto y 2.4% homicidios. Aún con toda su metodología, tan solo en lo que va el presente sexenio (el primero de diciembre de 2018 al 30 de agosto de 2023), la capital del país suma nueve mil 302 personas desaparecidas de las que cuatro mil 682 se encuentran en calidad de No Localizadas. Solo Jalisco la supera, así que buscar, buscar bien, no lo hacen, con todo y su metodología justificadora.

Ahora, de las 110,964 personas desaparecidas, están localizadas 1661 y 17,843 están ubicadas, pero no localizadas, 26,090 no cuentan con datos suficientes para su identificación, 36,022 están registradas, aunque sin indicios para su búsqueda y 12,377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.

Teresa Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, sin utilizar ningún término contemplado en la Ley de Desaparecidos, lo que constituye una ilegalidad per se, aseguró que “hemos localizado a 16,000 y seguimos buscando a 92,000 aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación” (cualquier cosa que esto signifique).

De las personas localizadas (16,681), según ellos, se tiene certeza de su paradero porque estaban en su casa (3,945), están muertos (4,134), la autoridad local dice que sí están (8,405), están encarcelados (197). De los “ubicados” (cualquier cosa que esto signifique), 14,7443 están en alguna base de datos y 3,100 en llamadas telefónicas. Ajá.

“No se ha borrado a nadie”… porque no lo vamos a permitir

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mencionó que “acotar en 12,377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor”. Mientras que los familiares de personas desaparecidas lamentan las declaraciones del presidente en las que afirmó que los colectivos y organizaciones civiles “son una simulación”; son ellos quienes llevan a cabo las labores de búsqueda debido a la dilación y falta de atención de las propias autoridades, exponiéndose incluso a ser atacados por el crimen organizado.

“Afuera de Palacio Nacional y hoy en todo el país madres de desaparecidos se levantan ante tanta indiferencia de este gobierno y de un plumazo desaparece de la lista de desaparecidos a sus hijos”, refirió Julia Alonso, quien busca a su hijo Julio Alberto López Alonso, desde el 12 de enero de 2008 en Santiago, Nuevo León.

Lo que queda claro es la inversa de lo que dice el Estado:

Se desaparecen a los desaparecidos, se borran los registros, no están enfocados a la búsqueda de los desaparecidos, no hay acciones interinstitucionales a nivel nacional, quieren pasar la responsabilidad a la sociedad civil (¿más?). También queda más que claro que los familiares no cejarán en su empeño por encontrarles, No permitirán el olvido ni la impunidad, hasta las últimas consecuencias: “No los borrarán porque no lo permitiremos”.

Genocidio e infancias en Gaza

… desearía simplemente

poder correr allí,

a cada campo de refugiados

y sostener a cada niño,

taparle los oídos

para que no tuvieran que escuchar

el sonido de las bombas

por el resto de sus vida

como lo hago yo.

(Rafee Ziadah, poeta palestina).

Por Sinuhé.

De acuerdo con el informe de la organización Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, desde el pasado 7 de octubre Israel ha arrojado más de 2500 toneladas de explosivos en la franja de Gaza, el equivalente a dos bombas nucleares. En su informe enviado a los relatores de la ONU afirma que desde el inicio de la campaña militar y hasta el día 25 de diciembre del año en curso, más de 20 mil palestinos han sido asesinados, 70% de estos eran niños y mujeres (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 26 de diciembre, 2023).

Esta campaña militar genocida por parte de Israel ha continuado sus acciones en contra de toda la población palestina, sin embargo, la situación en la que se encuentran los niños en Gaza es catastrófica. Como lo reporta el organismo Internacional por la Defensa de los Niños en su informe del 25 noviembre de 2023, desde 1948 cuando miles de palestinos fueron expulsados de su tierra dando inicio al proceso conocido como al-Nakba (la catástrofe), los niños palestinos han estado sistemáticamente oprimidos y perseguidos por las autoridades de Israel… Entre el 2005 y octubre de 2023 seis ofensivas militares en Gaza han cobrado la vida de 1000 niños palestinos” y en el caso del territorio palestino que corresponde a Cisjordania, los colonos, militares y policía asesinaron a 781 niños palestinos entre el periodo de 2011 a 2020. Desde hace veinte años “las autoridades militares israelíes han detenido, interrogado, perseguido y encarcelado a 13,000 niños palestinos”. También menciona que ante la devastación y asesinato de tantos civiles muchos niños que sobrevivieron a los bombardeos se quedaron sin familia, para identificarlos se creó el acrónimo WCNSF wounded child non surving family (niño herido sin familia sobreviviente). (Defence for Children International statement on chidren’s rights in Palestine, noviembre de 2023.p.2).

Respecto a la actual ofensiva la agencia de la ONU encargada de la ayuda humanitaria y desarrollo para los niños Unicef declaró que, “Gaza era un cementerio para los niños y un infierno para todos los demás”, también señaló que a diario mueren o resultan heridos más de 400 niños en Gaza y que más de un millón están en una situación muy crítica, cada 15 minutos las tropas de Israel asesinan a un menor (Unicef, noviembre de 2023). Considerando que las y los jóvenes palestinos de diecisiete años o más que viven en Gaza sobrevivieron a la ofensiva militar de 2004 llamada días de penitencia, a las tres ofensivas de 2006, a operación invierno caliente en 2008, operación plomo fundido en 2009, operación pilar defensivo en 2012, a margen protector en 2014 y la ofensiva de mayo de 2021 resulta evidente porque es insostenible la vida en la franja de Gaza. La generación de niños palestinos que sobrevivan a este genocidio difícilmente olvidarán el asesinato de sus padres, hermanos, amigos, el asesinato de civiles, familiares, la destrucción de su casa, de sus escuelas, la complicidad de los Estados Unidos y la Impunidad de Israel, pero sobre todo, nunca olvidarán que no hay poder humano capaz de exterminar los anhelos de libertad y justicia de un pueblo.

Los niños de Palestina

También cuentan los niños de las madres

que no cuentan con la American Express

ni tienen cuentas Vip en Suiza y Panamá,

ni en las islas vírgenes o las islas Caimán,

Chase Morgan, Bank of América y Citibank.

Cuentan los sueños y la vida de los niños

con espadas de madera, canicas y sin pan

que beben las lágrimas de la media luna

cuando el roció toca el alma de las rosas

dormidas en Jabalia a la luz de las estrellas.

Una cita de Salvador Espriu y una décima para responder al bombardeo más cínico y canalla injustificable sufrido por Jabalia, habitada por 116.000 palestinos, el 18% de la población total de refugiados de Gaza. Y según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), es el más grande de sus ocho campos de refugiados, que viven con una dependencia total de asistencia humanitaria.

