Para domar a león

Una vez que el Congreso de Estados Unidos aprobó, en abril de este año, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se acordó celebrar una reunión entre los mandatarios de los tres países firmantes a celebrase en Washington en el marco de la entrada en vigor del tratado, el primer día de julio. Finalmente, el encuentro de fijo para el 8 y 9 de julio.

Como siempre, la derecha atacó la decisión del Presidente de asistir a Washington. Alegando razones patrióticas, incluso antimperialistas, le exigía no reunirse con Trump. Un comentarista de televisión, que no puede contener su ira contra el Presidente, decía que después de lo mal que Trump ha tratado a los mexicanos, López Obrador iba a Estados Unidos, a entregarle la soberanía nacional. Por tanto, concluía este iracundo comentarista, “la visita resultará contraproducente y lo que es peor esa reunión será utilizada por Trump en su campaña para reelegirse.” Así, un Presidente que la misma derecha insiste en quitar de la Presidencia porque quiere hacer de México una “república de pobres” y que, según sus encuestas, ha perdido popularidad y poder puede determinar el rumbo del proceso electoral del país más poderoso de la tierra. Pero la derecha inventa sus mitos y es la primera en creerlos o difundirlos con la mala intención de provocar desconcierto y desconfianza entre la ciudadanía.

La derecha miente a sabiendas. Es difícil que los mexicanos migrantes con derecho a voto cambien sus preferencias electorales, que han estado con los demócratas; pero, además, como la mayoría de mexicanos migrantes no votan por distintas razones, pero sobre todo por la irregularidad en la que se encuentran en Estados Unidos, el voto hispano es marginal en los resultados de ese complejo y antidemocrático sistema electoral estadounidense. En realidad, más allá de ese simplismo que muestra la debilidad teórica de la reacción, lo relevante de ese encuentro celebrado en la Casa Blanca el 8 de julio pasado, es que la puesta en marcha del T-MEC, puede significar la reactivación de un importante segmento de la economía, quizá el más moderno y dinámico. El propio Presidente, López Obrador, explicó así su intención al asistir a esa reunión: “Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente.” A esto hay que agregar que el T-MEC, aseguró el Presidente, inició en un momento muy oportuno, “porque como todos sabemos hay una crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus y necesitamos reactivar nuestras economías.”

Y no es todo, el encuentro sirvió para otras cuestiones que están ahí desde hace mucho tiempo. Lo primero un deslinde: “México no es colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano”, aseguró el Presidente y si bien es cierto que Trump, como lo hizo Obama, ha tenido a mal traer a los migrantes mexicanos, y lo seguirá haciendo pues está en su esencia facha, escuchó a AMLO referirse a los 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, de quienes dijo el Presidente : “Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación.”

Anee la lección de entereza y dignidad del Presidente mexicano, que supo cómo domar al león sin hacer concesiones, enmudeció la derecha que pronto retiró de los medios las menciones a la exitosa visita, sin embargo, tal vez por coincidencia, aunque es difícil creer en coincidencias, empezaron a suceder cosas que cambian una situación, en muchos aspectos enrarecida. El mismo día del encuentro de los mandatarios, el gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas la respuesta a una nota diplomática enviada en mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el operativo Rápido y Furioso, que introdujo más de 2 mil armas de alto poder y que comenzó en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón. Si esta operación se dio sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, se violó la soberanía nacional, pero si hubo consentimiento del Ejecutivo pudo haber habido graves infracciones a la Constitución. El mismo día del encuentro, alguaciles de Estados Unidos aprehendieron de manera provisional con fines de extradición al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien desde 2017 era prófugo de la justicia acusado de corrupción, peculado y desvió de recursos por mil 200 millones de pesos. Inmediatamente, la dirigencia de su partido, el PRI, declaró “que no encubrirá a quienes incurrieron en actos de corrupción.” Mal final de este hombre, que, junto con otro Duarte, Javier, ex gobernador de Veracruz, acusado de corrupción y Roberto Borge, ex gobernante de Quitaba Roo y acusado de operación con recursos de procedencia ilícita que involucran a 25 inmuebles con valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos, fueron placeados por Peña Nieto como “los rostros del nuevo PRI.” Ni tan nuevos, pero eso sí, corruptos. Finalmente, el día 10 de julio, Trump anunció que impulsará un decreto migratorio que contendrá una vía para que los dreamers, cerca de 900 mil jóvenes llegados al país cuando eran niños y entraron a Estados Unidos, junto con sus padres, de forma irregular, puedan obtener la ciudadanía.

Algo, algo empieza a moverse. Sin olvidar que “el león es sanguinario en toda generación.”