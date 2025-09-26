Jueves, septiembre 25, 2025
Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de Banamex respaldando la confianza en Claudia Sheinbaum y su proyecto de país
“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”, dijo el empresario Fernando Chico Pardo. Foto Cristina Rodríguez
La Jornada

Julio Gutiérrez

Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su proyecto de país.

“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”, dijo el empresario en conferencia de prensa.

Ayer se dio a conocer que Fernando Chico Pardo compró al estadunidense Citi el 25 por ciento de las acciones de Banamex, operación que ronda los 42 mil millones de pesos, que se prevé se concrete la segunda mitad del siguiente año y está sujeta a temas regulatorios locales e internacionales.

El empresario se dijo “muy orgulloso de encabezar esta transición reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional a manos mexicanas, haciendo una inversión personal muy relevante”.

Apuntó que la presidenta Sheinbaum no le puso ninguna condición para comprar una cuarta parte de Banamex.

“No hubo absolutamente ninguna condición –por parte del gobierno—. Se le informó a la Presidenta y no nos puso ninguna condición”, externó.

Al señalar que no tiene pensado aumentar su participación, Chico Pardo sostuvo que ha sido “muy exitoso invirtiendo en México. Les recomiendo que hagan lo mismo”.

“A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Siempre he creído que es la mejor opción de inversión, por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”, declaró Chico Pardo.

También externó: “me siento espectacularmente honrado de este proceso… Las oportunidades pasan y suceden. La oportunidad de Banamex me ilusionó, dije: órale ¿por qué no?, y entre más conocí, más me entusiasmé, me enamoré del proyecto, más este reto de seguir y crecer con México”.

“El hecho de que digamos que Banamex regresa a manos mexicanas da orgullo, esa es una de las motivaciones que veo”, exclamó Chico Pardo, quien también precisó que no tiene más de seis meses desde que el consorcio estadoounidense Citi le invitó a conocer los detalles de la operación.

Aclaró que, con su llegada, se buscará que Banamex gane mercado respecto a sus competidores, al mismo tiempo de invertir mayores recursos en temas tecnológicos.

Enfatizó que la inversión “es una que yo considero de muy largo plazo, esto yo lo considero como una inversión patrimonial, transgeneracional”.

Cuestión moral, el pago de impuestos

Durante la conferencia, que se realizó en el corporativo de Banamex, en el poniente de la Ciudad de México, a Chico Pardo se le pidió su opinión sobre el pago de impuestos por parte de los empresarios.

Contestó lo siguiente: “Pagar impuestos es una obligación hasta moral, se tiene que pagar lo que dice la ley, que hay que pagar y no evadir un solo centavo, no solo por la ley, sino moralmente”.

