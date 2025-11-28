Viernes, noviembre 28, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Para 2028 un millón de habitantes del valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es 40% de la población: Cicepac

Desde 2013 comenzó la crisis hídrica y el gobierno no ha hecho nada para remediarlo

En 2028, un millón de habitantes del Valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es el 40% de la población: CICEPAC
En 2028, un millón de habitantes del Valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es el 40% de la población: CICEPAC
Patricia Méndez
En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la población, equivalente a un millón 263 mil 200 habitantes, si no se llevan a cabo acciones urgentes como un manejo sustentable de líquido, recargas artificiales y un tratamiento adecuado para la industria y sus municipios, advirtió el Colegio de Ingenieros Civiles. (Cicepac).
Alberto Vargas Hidalgo, coordinador del Comité de Medio Ambiente del organismo alertó que la falta del líquido, afectaría mil 800 hectáreas agrícolas que dejarían de cultivarse, según se estima. 
En conferencia de prensa, comentó que, de manera paulatina, el escaso abasto de agua se ha registrado en el Valle de Puebla desde 2013, por lo que ya son más de 10 años con una situación que no se atiende y que parece importar poco a las autoridades. 
Ante ese escenario, puntualizó que se estima que en unos cinco años –en el año 2030habrá un déficit de 406 hectómetros cúbicos, lo que dejaría sin agua potable a cuatro de cada 10 personas, de acuerdo con lo expuesto por el académico, con base en datos de la Comisión Nacional del Agua  (Conagua).
Hoy en día, se estima que 1 millón 263 mil 200 habitantes, lo cual representa que alrededor del 40 por ciento de la población del Valle de Puebla no tiene acceso a agua potable, situación que limita el bienestar y desarrollo de los habitantes, tanto adultos como menores. 
“Hay abatimiento muy fuerte de los pozos en las comunidades de Puebla, según lo estimado por la Conagua”, comentó.
Ante ese escenario, el Cicepac planteó llevar a cabo un manejo sustentable del acuífero, recargas artificiales, incentivar el pago del agua, control de extracción y regulación de pozos, tratamiento avanzado y reuso de agua para industria y municipios, gestión eficiente de la demanda urbana, proteger las zonas de recarga, diversificar fuentes de abastecimiento.
De acuerdo con la Conagua, por lo menos 50 municipios de Puebla tienen problemas de abastecimiento de agua potable, por lo que es necesario emprender acciones y evitar una crisis en el futuro, consideró el presidente del organismo Alejandro Muñoz Muratalla. 
“Nosotros como ingenieros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno del estado y a hacer los estudios necesarios porque Agua de Puebla necesita un gran apoyo técnico”, acotó.

Temas

Más noticias

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...
Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En 2028, un millón de habitantes del Valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es el 40% de la población: CICEPAC

Patricia Méndez -
En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua potable al menos al 40 por ciento de la...

Foro “Tláloc” analiza el futuro hídrico de Atlixco y propone soluciones sostenibles

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En este municipio se llevó a cabo el Primer Foro del Proyecto Hídrico “Tláloc”, un espacio en el que especialistas y organizaciones profesionales...

Ante amago de megabloqueo para hoy en autopistas, Segob convoca a transportistas y agricultores a mesa de diálogo

Yadira Llaven Anzures -
Ante los bloqueos a una serie de autopistas, que incluye la México-Puebla, anunciados para hoy por transportistas y agricultores, la Secretaría de Gobernación (Segob)...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025