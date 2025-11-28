Para 2028 un millón de habitantes del valle de Puebla sufrirán escasez de agua; es 40% de la población: Cicepac

En el año 2028, el Valle de Puebla podría enfrentar un grave desabasto de agua

potable al menos al 40 por ciento de la población, equivalente a un millón 263 mil 200 habitantes, si

no se llevan a cabo acciones urgentes como un manejo sustentable de líquido, recargas artificiales y

Colegio de Ingenieros Civiles. un tratamiento adecuado para la industria y sus municipios, advirtió el

(Cicepac).