Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

Para 2026, intervención en Xanenetla y creación de la Ciudad de los Deportes en Puebla

Armenta anunció para 2026 la intervención en Xanenetla y la creación de la “Ciudad de los Deportes” en la zona de Los Fuertes
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un proyecto de intervención para el barrio de Xanenetla, programado para 2026, así como la creación de la “Ciudad de los Deportes” en la zona de los Fuertes, que integrará vialidades, ciclopistas, cablebús y el Parque Ecológico.

En el primer proyecto, el mandatario informó que contempla el cambio del empedrado actual de las calles de Xanenetla, así como la recuperación de casonas para fomentar la cultura.

Para ello, dijo que solicitarán los permisos correspondientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar estas intervenciones, las cuales comentó buscan embellecer y reactivar económicamente este barrio originario, ubicado en las inmediaciones de la nueva Universidad del Deporte.

Destacó que el proyecto en Xanenetla dará seguimiento al plan de rescate de barrios iniciado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

Expuso que el eje principal de la intervención será la sustitución del empedrado por adoquín en las calles, una medida que aseguró mejorará la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Además, adelantó que realizarán la rehabilitación de inmuebles abandonados para destinarlos a espacios culturales, inspirándose en modelos como los implementados en ciudades como la de México.

Puntualizó que estas casonas adaptadas funcionarán como museos, teatros y cine para la oferta cultural de la zona.

Puebla, “Ciudad de los Deportes”

Para 2026, Alejandro Armenta también anticipó que realizarán trabajos de mantenimiento en la zona de Los Fuertes.

El morenista expuso que incluirán la ampliación de la ciclopista y la creación de un andador o “sendero de paz”, buscando conectar de manera funcional y visual todos estos espacios.

Dicha área será denominada “Ciudad de los Deportes”, e integrará vialidades, la ciclopista, el cablebús y el Parque Ecológico.

Será un corredor continuo que conecte los nuevos desarrollos deportivos y culturales con los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Finalmente, pidió al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, y a la secretaria del Deporte, Gabriela Sánchez, para trabajar con el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Romel Pacheco, en el diseño de un polígono unificado.

