Panistas confirman que seguridad privada tiene cerrados los accesos de la UDLAP y no el gobierno estatal

Tras denunciar en tribuna del Congreso local que “elementos de justicia del estado” se niegan a liberar el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), diputados del PAN acudieron a las instalaciones para demostrarlo, pero se toparon con un inmueble que se encuentra cerrado por elementos de seguridad privada.

La visita obedeció a un reto que lanzó la coordinadora de la bancada del PT, Nora Merino Escamilla, a sus pares de Acción Nacional de comprobar las acusaciones que han realizado de manera reiterada las últimas semanas de que el gobierno de Puebla es culpable de que la comunidad universitaria no pueda acceder al campus.

- Anuncio -

La confrontación entre el PAN y el PT se registró tras la comparecencia del secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, quien rechazó durante el cónclave que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta haya provocado el conflicto en la UDLAP, porque el problema “viene de años atrás”.

Una vez que el funcionario abandonó el recinto legislativo, la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia subió a tribuna para acusarlo de ser omiso en la disputa jurídica que ha impedido a la comunidad universitaria de la UDLAP acceder al campus desde mediados del año pasado.

“Amparos y sentencias federales han ordenado la devolución del campus, pero elementos de la justicia del estado se han opuesto”, reprochó la representante popular, al tiempo de asegurar que ha sido directamente afectada porque tiene hijos matriculados en esa institución educativa.

¿Cuál fue el reto de Nora Merino?

Nora Merino rechazó que la solución del conflicto se encuentre en manos del Poder Ejecutivo local, al recordar que se trata de una disputa judicial entre particulares por una fortuna de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, poseedora de acciones de la UDLAP.

“Los invito a que en este momento pudiéramos ir a la UDLAP para ver si está tomada por el gobierno del estado, si está tomada por seguridad pública del estado”, convocó la petista.

- Anuncio -

Refirió que la policía estatal tomó las instalaciones universitarias el 29 de junio pasado en respuesta a una orden judicial, pero dijo que después de eso no tuvo más intervención, por lo que el PAN insiste en involucrar a la autoridad estatal para sacar provecho político.

Diputados del PAN tergiversan el desafío

Mónica Rodríguez subió por segunda ocasión a tribuna para aceptar el reto de Merino, cambiando unilateralmente el objetivo del mismo, pues dijo que acudiría al campus para verificar que se encuentra cerrado.

“Yo no dije eso, yo dije: vamos a ver si la UDLAP está tomada como ustedes lo refieren, como usted lo han dicho, vamos a ver si están tomadas las instalaciones por el gobierno del estado, vamos a ver si la policía estatal está dentro de la UDLAP”, insistió Merino ante el pleno.

Mónica Rodríguez ignoró el llamado de la coordinadora del PT. Pocos minutos después se plantó en uno de los accesos de la universidad para grabar diversos videos que se publicaron en redes sociales en los que se jactó de tener razón, porque la universidad está cerrada.

El material audiovisual difundido por Rodríguez y sus compañeros de bancada Oswaldo Jiménez López, Rafael Micalco Méndez y Nancy Jiménez Morales exhibió que elementos de seguridad privada tienen el control de la universidad.

Antes de cerrar su comparecencia ante el Congreso, Melitón Lozano manifestó del tema: “Es importante señalar que el gobierno no es parte del conflicto, porque de pronto se hace una aseveración en general ‘qué devuelvan’ pero no se puede devolver lo que no se tiene, además es una institución privada donde la SEP no tiene injerencia”.