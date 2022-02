Panistas de Atlixco intentan unidad tras estrepitosa derrota en las urnas 

Atlixco. Un intento de unidad hacia el interior del Comité y entre la militancia local del Partido Acción Nacional (PAN) ocurrió durante la visita a esta ciudad de la presidente estatal del blanquiazul Augusta Díaz de Rivera. Ahí estuvieron juntos con el discurso de paz personajes contrarios y distanciados como el exedil Guillermo Velázquez Gutiérrez y la exregidora Patricia Hidalgo Elguea. Por mencionar a algunos.

La gira de trabajo de la exregidora de Comercio en el ayuntamiento de Felipe Velázquez Gutiérrez, hace casi 20 años, sirvió para el primer encuentro público entre los albiazules luego de la estrepitosa derrota sufrida el pasado 6 de junio a manos de la actual alcalde en funciones Ariadna Ayala y cuyas secuelas alcanzaron a dividir a ese instituto político responsable de gobernar más de dos décadas en este lugar.

“Aquí hay personas quienes no votaron por mí en las elecciones de la dirigencia estatal. Y está claro quienes son. Pero eso ya no importa. Es mejor destacar su presencia en el evento con el sol dándoles en la cara. Seguramente existen quienes preferirán mantenerse atorados en los conflictos. Pero no, es preferible mirar hacia adelante”, soslayó Díaz de Rivera.