Panistas avalaron que Nueva Alianza presida la mesa directiva, le revira García a Micalco

Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso del estado, subrayó este jueves que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) respaldó que Elías Lozada Ortega, legislador de Nueva Alianza, asuma la presidencia de la mesa directiva de septiembre a marzo de 2026. Su postura surge después de que el diputado panista Rafael Micalco Méndez criticó la designación, argumentando que “por número de integrantes” correspondía al PAN encabezar el máximo órgano de dirección legislativa.

García Chávez explicó que la propuesta para integrar la mesa directiva fue aprobada por mayoría en el pleno, con el apoyo expreso de la representación panista. “La propuesta fue aprobada de manera unánime en la junta de gobierno. Respeto el posicionamiento de Rafael Micalco, pero tomamos el acuerdo entre todos, incluido su partido”, indicó de manera enfática.

La presidenta del Congreso puntualizó que el criterio para otorgar la presidencia a Nueva Alianza se fundamentó en que, a pesar de que cuenta con dos curules, ambos legisladores fueron electos por mayoría en sus distritos, no por la vía plurinominal, lo que representa legitimidad de voto ciudadano.

Laura García reconoció que el PAN ostenta cinco diputaciones locales y aclaró que cuando corresponda, Acción Nacional presidirá la mesa directiva, conforme a los acuerdos internos del órgano legislativo. Sin embargo, enfatizó que la integración de la mesa responde a consensos alcanzados.

Por su parte, Rafael Micalco emitió su abstención durante la votación en el pleno, al argumentar que, por número de integrantes, su bancada debía presidir la mesa directiva. Criticó que la decisión refleja una “imposición de mayorías” y la ausencia de acuerdos entre fracciones: “No podemos seguir en esa lógica de avasallamiento, de imponer mayorías”.

Micalco sostuvo que el criterio para definir la presidencia debió ser la votación obtenida por cada grupo parlamentario en las urnas, lo que, desde su perspectiva, daba lugar a que el PAN encabezara la mesa directiva para el nuevo periodo.

El pleno del Congreso aprobó la integración de la nueva mesa directiva: Elías Lozada Ortega (Nueva Alianza) como presidente, Pavel Gaspar Ramírez (Morena) en la primera vicepresidencia, Celia Bonaga Ruiz (PAN) en la segunda vicepresidencia, Nayelli Salvatori Bojalil (Morena) como primera secretaria, Araceli Celestino Rosas (Partido del Trabajo) como segunda secretaria, María Fernanda de la Barreda Angón (Partido Verde Ecologista de México) como prosecretaria y Fedhra Suriano Corrales (Movimiento Ciudadano) como segunda prosecretaria.

