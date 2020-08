Pandemia no es pretexto para negar aumentos salariales; empresarios deben asumir su responsabilidad: CTM

En lugar de repartir gel antibacterial y cubrebocas, los empresarios deben asumir su responsabilidad y dar aumento a sus empleados, indicó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez.

Así respondió al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, quien en la presente semana declaró que por las afectaciones económicas que ha ocasionado la pandemia de Covid-19 en las fábricas y comercios, no debería haber incremento al ingreso de los trabajadores en este año, en tanto que las negociaciones que están en curso tendrían que trasladarse al 2021.

El líder de la central obrera reiteró que la emergencia sanitaria no debe ser un obstáculo o pretexto para que los empresarios nieguen el alza salarial, que por ley y por contratación colectiva les corresponde a sus trabajadores, como es el caso de Volkswagen.

Soto Martínez recalcó que no es correcto que Rodríguez Pacheco haga esos pronunciamientos, ya que no abonan nada a la buena relación entre sindicatos y patrones.

“Los vi haciendo una labor social muy importante, que es fomentando el uso de cubrebocas y de gel antibacterial, pero yo diría que en lugar de eso asuman su responsabilidad y otorguen los aumentos que sus trabajadores merecen…Yo voy a platicar con él y le voy a pedir que sigamos siendo respetuosos de los lineamientos que marca cada empresa con su sindicato o con sus trabajadores”, externó.

El dirigente de la CTM agregó que el presidente del CCE no puede hacer llamados a no incrementar salarios porque solo provoca que los trabajadores se molesten; “afortunadamente yo no tengo ningún contrato con él”, añadió.

Acentuó que es ahora cuando la iniciativa privada debe ser más solidaria con su personal.

Aunque, aclaró que ninguna de las 590 empresas donde la CTM tiene relación colectiva ha informado a sus sindicatos que no están en condiciones de mejorar el sueldo de los colaboradores.

Leobardo Soto subrayó que ni siquiera en la industria textil les han externado impedimento para negociar el salario, a pesar de que las factorías se encuentran en una situación crítica.

Además, el secretario general de la central obrera destacó que en plena pandemia hubo patrones que aceptaron aumentar sueldos, como es el caso de la industria del gas.

En junio pasado los 700 trabajadores de Gas 1 lograron alza salarial de 4 puntos porcentuales, retroactiva a enero de 2020.

Mientras que el resto de empresas con negociaciones pendientes mantienen su postura de sentarse a platicar en el transcurso de este segundo semestre del año.