No tenía idea de que Pancho Bada estaba en condición de morir. Recibo la noticia con enorme sorpresa porque hacía poco que hablamos por teléfono y quedamos de vernos. En esa ocasión lo sentí muy bien y eso me dijo. Pienso en su compañera, Ani Ashwell, en sus hijos Madela y Elías, en Julio Glockner, Enrique Soto Eguibar y todos los que convivieron, frecuentamos y queremos a Pancho. Además de la sorpresa, lo que nos embarga es una profunda tristeza.

Lo conocí cuando ambos estábamos en lados opuestos de la mesa: él como el extraordinario funcionario de Volkswagen que fue, y yo, nosotros, en el de aquel sindicato de principios de los años 90, asesorado por el inolvidable Carlos Fernández del Real. O nosotros defendiendo a los campesinos de San Francisco Ocotlán, quienes acusaban a la empresa alemana de haberles arrebatado sus tierras.

Julio Glockner me insistía en que hablara con Bada, “un tipo formidable”, decía, “él te va a explicar la otra cara de la moneda”. Me resistí, aunque no mucho tiempo, y un día fui a la planta armadora y nos conocimos. Me explicó cómo estaba el asunto de las tierras de Ocotlán, pero sobre todo me enseñó documentos que se encontraban en una caja de tamaño considerable y que amparaban su versión de aquella historia. Solamente me permitió copiar dos recibos que demostraban el dinero que les había pedido el gobierno de Guillermo Jiménez Morales para, supuestamente, expropiar las tierras y no adquirirlas, como pretendía la empresa. Obtuve un mapa de los predios y a quiénes se les había pagado el suyo, porque luego de la desaparición de aquellos dineros en los bolsillos de funcionarios públicos, la firma teutona decidió comprar directamente. Pedí al abogado que animaba a los labriegos a la protesta que me permitiera participar en una asamblea para enseñar aquella carta y dilucidar el asunto, pero nunca se me permitió tal cosa y el querellante no volvió a buscarnos. Eso no quita que el gobierno y su jefe de policía desataran una brutal represión contra ellos, provocando la muerte de un ejidatario.

Allí empecé a aceptar que Pancho no era un funcionario empresarial más, entre otras cosas porque estaba al lado de una incansable luchadora por la defensa del patrimonio cultural y natural, Ani Ashwell.

Fuimos acercándonos en muchas actividades porque desarrollamos una empatía que superaba nuestras divergencias de formación y pensamiento. Fue siempre solidario con nosotros y nuestras causas y nosotros con las suyas, en las que nos identificábamos. No es una lista breve de ellas, pero recordaré que nos proporcionó una combi cuando fundamos el Cupreder y no teníamos vehículo, aunque a cambio de publicidad en La Jornada de Oriente. En 1999, cuando el desastre en la Sierra Norte, convenimos un procedimiento que consistió en que los proveedores de la planta debían poner vehículos para llevar a las comunidades desastradas la ayuda que juntábamos en los festivales y colectas organizadas por las principales universidades de Puebla; claro que lo logró y gracias a él conseguimos colocar cerca de 2 mil toneladas métricas de ayuda en aquellas localidades. Además de esto, Ani organizó la reconstrucción de viviendas, que fue y sigue siendo ejemplo. En muchas otras ocasiones repitió este tipo de operaciones de ayuda concreta y eficaz, sin aspavientos ni publicidad, como se hacen las buenas cosas.

Organizamos en su casa muy buenas reuniones con gente de lo más interesante, o en casa de Julio o la mía. Siempre memorables, siempre extraordinarias. Nos invitó a conocer las instalaciones del consorcio en Europa, de donde recuerdo a Enrique Montero Ponce y Javier López Díaz, no hace mucho fallecidos.

Pero para nuestra casa editorial lo más importante fue la decisión suya y de su familia por entrar al proyecto de crear nuevas sociedades que poseyeran el periódico y su equipo impresor. Decidimos invitar a todas las expresiones políticas y culturales al proyecto; algunos entraron, otros no, pero los Bada Ashwell lo hicieron con toda decisión y eso permitió la supervivencia del proyecto que habíamos iniciado siete años atrás. Nunca estaremos suficientemente agradecidos con ellos.

Pancho, Francisco Bada Sanz y nosotros, y yo en particular, construimos paulatina pero consistentemente una relación de amistad, respeto y cariño que demuestra que la diversidad de biografías y de opiniones puede ser un tejido de confluencia más que de distanciamiento, siempre y cuando se ame a un país sinceramente.

Lamento infinitamente su muerte, pero celebro lo que fue su vida.