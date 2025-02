PAN y PRI critican creación de nuevos partidos políticos en Puebla; no son necesarios, dicen

El PAN y el PRI criticaron la posible creación de nuevos partidos políticos en Puebla al señalar que la mayoría de las agrupaciones que buscan su registro son satélites de institutos más grandes, que solo buscan financiamiento público.

Mario Riestra Piña y Néstor Camarillo Medina, quienes dirigen al partido tricolor y al albiazul en la entidad, respectivamente, consideraron que no es necesario ofrecer más opciones partidistas de las que ya existen a los poblanos.

Debe recordarse que, en días pasados, ocho organizaciones solicitaron ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) su registro como partidos políticos locales; actualmente están en espera de que el organismo les le luz verde para llevar a cabo asambleas mediante las que sumen a simpatizantes y cumplir con el porcentaje de afiliación que la ley les requiere.

Cuestionado sobre el tema en una conferencia de prensa, Camarillo Medina señaló que no es necesario que en Puebla haya más ofertas partidistas a las ya existentes, sobretodo, cuando se trata de organizaciones que no cuentan con una identidad propia pues algunas de las que buscan su registro ante el IEE son afines a Morena o al proyecto político del ex presidente Andrés López Obrador.

“Yo en lo personal, yo sugiero que no haya más partidos políticos, Néstor Camarillo; la posición oficial del PRI no la tenemos pero creemos que es más confusión al electoral, es más gastos –la creación de partidos políticos- pero veamos quiénes lo logran”, comentó.

Recordó que desde la creación de Compromiso por Puebla (CPP), que perdió su registro como partido político en 2021, ninguna otra agrupación se ha convertido en partido político, por lo que se dijo a la expectativa de ver qué organización alcanza su registro.

Camarillo se refirió a Antorcha Campesina, que por años ha sido uno de los brazos fuertes del PRI y que ahora busca su registro como partido político, al señalar que desea buena suerte a la organización para que lo logre pues aseguró que su interés es defender las causas sociales.

Nuevos partidos deben abonar al debate y no solo buscar recursos

En tanto, Mario Riestra indicó que es necesario que en la entidad se garantice la libertad de asociación la cual permite la creación de nuevos partidos políticos, sin embargo, dijo que estos deben abonar a la pluralidad partidista y no solo buscar recursos públicos.

“Tenemos que apostarle a que el electorado mexicano y poblano sepan qué fuerzas políticas agregan valor a la discusión porque hay muchos partidos políticos que simplemente no se diferencian y actúan como fuerzas satelitales de otros partidos más grandes, en ese sentido, yo apostaría que fueran los electores quienes también puedan vislumbrar con claridad quiénes enriquecen el debate, quiénes tienen causas genuinas y quienes simplemente se convierten en un cargo al erario”, detalló.

En ese sentido, se pronunció porque también se revise la legislación respecto al número de votos que un partido debe obtener para mantener su registro pues consideró que este podría ser gradual conforme vaya participando en procesos electorales a fin de incentivarlo.