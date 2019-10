Confirma Comisión de Justicia del PAN triunfo de Zaldívar en el Comité Municipal de Puebla

La Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratificó el triunfo de Jesús Zaldívar Benavidez como dirigente municipal de este partido político en la ciudad de Puebla al declarar “improcedentes” los argumentos señalados por su contendiente, Eduardo Alcántara Montiel.

Este miércoles el ya dirigente municipal anunció el inicio del proceso entrega recepción de las oficinas con su antecesor, el yunquista y morenovallista, Pablo Rodríguez Regordosa.

El resolutivo emitido por la Comisión establece que “se han declarado improcedentes e infundados los agravios expresados por Eduardo Alcántara” por lo que se confirma la elección impugnada.

El morenovallista Jesús Zaldívar invitó a los panistas a asumir la nueva etapa de Acción Nacional con responsabilidad y “lucidez”.

La argumentación de Eduardo Alcántara fue en el sentido de que no había certeza sobre los resultados, en tanto que supuestamente se hallaron votos en el baño de un café cercano al Salón Country de San Manuel, donde se realizaron las votaciones el pasado 22 de agosto.

Al respecto, la comisión determinó que el actor no ofreció ningún elemento que genere indicios sobre votos que no hayan llegado a las urnas, personas a las que no se les haya permitido votar o depositar su voto.

“Tampoco se acredita que no haya habido un correcto resguardo de los paquetes electorales, ya que al terminar la votación en el mismo lugar se efectuó el cómputo sin necesidad de trasladar las urnas que contenían los votos. Es decir las urnas fueron vaciadas por los escrutadores en presencia de los militantes registrados”, agrega el resolutivo.

Asimismo, subraya que aunque se demuestre que las boletas electorales que supuestamente se hallaron en el café fueron idénticas a las de la votación a estas no puede otorgársele ninguna validez, pues se desconoce su origen y que las marcas correspondan a la voluntad clara de sus suscriptores en el ejercicio pleno de su derecho.

El resolutivo afirmó que no se le puede dar valor probatorio a las grabaciones en las que supuestamente se invitó a los militantes del PAN a votar a favor de Jesús Zaldívar a cambio de recursos, debido a que estas “se obtuvieron de manera ilícita”.

“Al no existir más constancias en actos aportadas por el actor para poder demostrar sus afirmaciones, estas quedan como simples manifestaciones indiciarias, y al no tener el órgano más elementos de convicción no es posible tener por acreditado de manera fehaciente su dicho”, establece la sentencia.

El órgano interno del PAN declaró como infundado el argumento relacionado con una fotografía Twitter en la que supuestamente se observa al exsenador Humberto Aguilar Coronado pidiendo el voto a favor de Zaldívar Benavidez el día de la elección.

La resolución a favor de Zaldívar Benavidez llega dos meses después de la Asamblea del pasado 22 de agosto, lo que provocó que la dirigencia saliente extendiera el periodo para el que fue electo.

Jesús Zaldívar festejó el resolutivo y llamó a los panistas de la capital a construir un partido con responsabilidad, compromiso personal y social, sensatez, fidelidad a la doctrina de su partido.