Acusan dirigentes del PAN que el ayuntamiento de Tehuacán cometió subejercicio superior a 147 millones de pesos

Tehuacán.- El ayuntamiento de Tehuacán incurrió en subejercicio por un monto de 147 millones 357 mil 775 pesos con 24 centavos, según revelaron dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos integrantes se pronunciaron a favor de que se disuelva el Cabildo y se nombre a un Concejo Municipal, mismo que pidieron se conforme por personas netamente tehuacanenses.

Fabián Correa Reyes, presidente del Comité Municipal del PAN junto con otros integrantes de su equipo entre ellos el ex presidente municipal, Eliseo Lezama Prieto y la ex diputada federal, Sonia López Macías, señalaron que es urgente resolver el problema que se vive en Tehuacán por la ausencia del alcalde, al tiempo de manifestar que no sería prudente permitir que sigan en funciones los actuales integrantes del Cabildo.

Para Eliseo Lezama, el actual ayuntamiento ya demostró su incapacidad para gobernar al no saber aplicar todos los millones de recursos del año pasado, lo que obligará al ayuntamiento a devolver esa cantidad económica que debió invertirse en obra pública.

El ex alcalde manifestó que el problema real es que con la falta de aplicación del dinero se afecta directamente a la ciudadanía que por ese motivo pierde la obra pública en sus colonias o juntas auxiliares.

Los líderes panistas resaltaron que la actual administración municipal recibe un recurso económico mayor, recauda menos de lo que lograron ayuntamientos pasados, pero no administra adecuadamente para el beneficio de la población, puesto que tiene gastos muy elevados, sobre todo en materia de nómina.

Como parte de los recursos del Estado, Tehuacán recibió en el 2018 un total de 629 millones 968 mil 97 pesos, mientras que en el 2019 fueron 755 millones 304 mil 944 pesos, lo que equivale a 125 millones 336 mil 847 pesos más para la administración morenista.

Por lo que toca a la recaudación en el 2018 se logró un ingreso de 160 millones 211 mil 733 pesos, mientras que el año pasado la cantidad quedó en 135 millones 989 mil 501 pesos, lo cual significa que el ayuntamiento actual recaudó 24 millones 222 mil 232 pesos menos, pero tuvo un gasto en nómina de 51 millones 148 mil 225 pesos más de lo que se pagó en el 2018 cuando la erogación en ese rubro fue de 271 millones 507 mil 654 pesos. El ayuntamiento actual pagó el año pasado 322 millones 655 mil 879 pesos, detalló Fabián Correa.

Tras manifestar que se trata de datos del propio ayuntamiento, los representantes del albiazul hicieron notar que durante el 2019 hubo menos acciones en obra pública en comparación con el 2018 cuando el ayuntamiento en funciones aplicó 296 millones 444 mil 634 pesos, pero en el 2019 la cifra disminuyó considerablemente al solo ejercer 90 millones 839 mil 361 pesos, lo cual equivale a 205 millones 605 mil 273 pesos menos.

De acuerdo con el comparativo del CDM del PAN, del 2013 al 2019 aumentó en más del 100 por ciento el gasto en servicios personales y se dio una reducción superior al 75 por ciento en materia de inversión pública.

Luego de este comparativo expresaron la necesidad de que se frene el actuar del ayuntamiento y se nombre a un Concejo Municipal, pues consideraron que nombrar a un presidente sustituto no será suficiente para enderezar las cosas en la comuna.

Indicaron que su solicitud la remitieron a la bancada panista en el Congreso del Estado, con el objetivo de que desde esa instancia se impulse la propuesta del Concejo Municipal, toda vez que el ayuntamiento insiste en que los diputados locales deben tomar una decisión sobre la revocación de mandato a Felipe Patjane Martínez, presidente municipal, quien se encuentra preso enfrentando dos procesos penales en su contra.