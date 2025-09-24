Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasPolítica

Diputado pluri del PAN no quiere que desaparezca la representación proporcional

Marcos Castro Martínez, coordinador del PAN, expone riesgos de eliminar representación proporcional.
Marcos Castro Martínez, coordinador del PAN, expone riesgos de eliminar representación proporcional. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Marcos Castro Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de Puebla, advirtió este miércoles que desaparecer las diputaciones plurinominales reduciría los contrapesos políticos en el país y debilitaría la representación ciudadana. La discusión se dio durante el inicio del análisis de la reforma electoral nacional en Puebla.

En entrevista, Marcos Castro Martínez, quien actualmente ostenta una curul en el Congreso local mediante el principio de representación proporcional, expresó su rechazo a la eventual desaparición de los llamados “plurinominales”. Argumentó que esta figura ha sido clave para mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar la concentración del poder en una sola mayoría legislativa.

Según el legislador, eliminar las diputaciones plurinominales conduciría a la pérdida de los contrapesos necesarios para la democracia mexicana, pues acentuaría la hegemonía del partido mayoritario y limitaría la voz de las minorías parlamentarias. “Ellos tienen mayoría y es complicado todo lo que está sucediendo. No me imagino si Morena tiene un control político mayor, ya que a pesar de eso no hay un avance en el país”, declaró Castro Martínez, en referencia al dominio electoral del Movimiento Regeneración Nacional en la actual legislatura.

Subrayó que la reforma política no debe ceder a la “tentación” de aumentar el control político a costa de la pluralidad y la representación ciudadana. Comparó el actual proceso con el periodo de hegemonía priista de décadas anteriores, y advirtió que la concentración de poder sin contrapesos podría revertir avances democráticos logrados en los últimos años.

Castro Martínez apuntó también que la reforma electoral debe incluir mecanismos efectivos para impedir la intervención del crimen organizado en los comicios, asegurando la integridad y transparencia del proceso electoral, un reclamo recurrente ante la vulnerabilidad de las elecciones en México.

Marcos Castro y la fracción de cinco diputados del PAN en el Congreso del estado son de representación proporcional, debido a que su partido no ganó ninguna diputación local en el proceso electoral de 2024 y también perdió la gubernatura.

Temas

Más noticias

Internacional

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...
Internacional

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sin localizar, el desaparecido faltante de Amozoc; se descarta que sea el reclutador: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
De las 12 personas desaparecidas a inicios de agosto en el municipio de Amozoc, a través de una oferta falsa de trabajo, aún continúa...

Legislatura local aún sin fecha para crear municipio de Totimehuacan: Figueroa

Efraín Núñez -
José Luis Figueroa Cortés, diputado local del Partido del Trabajo, admitió que no existe certeza de que la iniciativa para la creación del municipio...

Comisión aprueba reforma para garantizar una silla con respaldo a servidores públicos estatales y del ayuntamiento de Puebla

Efraín Núñez -
Integrantes de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del estado aprobaron este miércoles el proyecto de la llamada “Ley Silla”,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025