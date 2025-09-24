Diputado pluri del PAN no quiere que desaparezca la representación proporcional

Marcos Castro Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de Puebla, advirtió este miércoles que desaparecer las diputaciones plurinominales reduciría los contrapesos políticos en el país y debilitaría la representación ciudadana. La discusión se dio durante el inicio del análisis de la reforma electoral nacional en Puebla.

En entrevista, Marcos Castro Martínez, quien actualmente ostenta una curul en el Congreso local mediante el principio de representación proporcional, expresó su rechazo a la eventual desaparición de los llamados “plurinominales”. Argumentó que esta figura ha sido clave para mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar la concentración del poder en una sola mayoría legislativa.

Según el legislador, eliminar las diputaciones plurinominales conduciría a la pérdida de los contrapesos necesarios para la democracia mexicana, pues acentuaría la hegemonía del partido mayoritario y limitaría la voz de las minorías parlamentarias. “Ellos tienen mayoría y es complicado todo lo que está sucediendo. No me imagino si Morena tiene un control político mayor, ya que a pesar de eso no hay un avance en el país”, declaró Castro Martínez, en referencia al dominio electoral del Movimiento Regeneración Nacional en la actual legislatura.

Subrayó que la reforma política no debe ceder a la “tentación” de aumentar el control político a costa de la pluralidad y la representación ciudadana. Comparó el actual proceso con el periodo de hegemonía priista de décadas anteriores, y advirtió que la concentración de poder sin contrapesos podría revertir avances democráticos logrados en los últimos años.

Castro Martínez apuntó también que la reforma electoral debe incluir mecanismos efectivos para impedir la intervención del crimen organizado en los comicios, asegurando la integridad y transparencia del proceso electoral, un reclamo recurrente ante la vulnerabilidad de las elecciones en México.

Marcos Castro y la fracción de cinco diputados del PAN en el Congreso del estado son de representación proporcional, debido a que su partido no ganó ninguna diputación local en el proceso electoral de 2024 y también perdió la gubernatura.