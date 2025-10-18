Relanza PAN campaña; busca regresar a su esencia partidista

Ciudad de México. El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó este sábado su campaña de relanzamiento, con la que busca regresar a la esencia del partido, en la que dejarán de lado las alianzas y darán prioridad a sus siglas.

La dirigencia del blanquiazul también anunció el inicio de un proceso de reafiliación con una herramienta digital para abrir totalmente el partido a la ciudadanía, además de un ajuste en la selección de candidaturas, con procesos que incluirán elecciones primarias, voto de la militancia y encuestas. El relanzamiento incluye nuevo logotipo y campañas publicitarias.

“Hoy lo decimos con claridad: comenzamos una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Ni pasada, ni presente, ni futura. Ésta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN”, dijo el presidente nacional del partido, Jorge Romero.

En un acto organizado en el Frontón México, donde este instituto se fundó como fuerza política hace 86 años, al que acudieron los principales cuadros del partido —entre gobernadores, legisladores y alcaldes, así como exdirigentes nacionales, exgobernadores y candidatos a gubernaturas que perdieron—, Romero Herrera dijo que se trata no solo de una acción que pide la mayoría de los militantes, y la cual ya tienen medida.

“Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos. O sea, es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN. Ningunas siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”.

Acotó que “la alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, la que tendremos es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo”.

Al definirse como la principal fuerza política de oposición, los panistas se adjudicaron ser la vía “para defender la patria, familia y libertad”.

