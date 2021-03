Amplía el PAN su convocatoria para registro de precandidatos a la presidencia de Tehuacán

Tehuacán.- Hasta el momento se tiene conocimiento que en el Partido Acción Nacional (PAN) ya se registraron dos militantes como precandidatos para la presidencia municipal de Tehuacán, el resto tendrá tiempo para hacerlo ya que la convocatoria se extendió hasta el 7 de este mes.

Para el registro los precandidatos no necesitan acudir a las instalaciones de su partido, puesto que la comisión del proceso habilitó una plataforma virtual en la cual deben subir todos sus documentos, medida que se aplicó con el fin de evitar cualquier riesgo ante el coronavirus.

El ex presidente municipal de Tehuacán, Francisco Javier Díaz Fernández, informó que igualmente realizó el trámite en la plataforma habilitada por su partido para buscar la candidatura.

Para el registro no solamente se pide el nombre del aspirante, sino también deben incluir a la persona que les acompañará como suplente, de modo que en el caso de Lucio Rangel, aparece en la suplencia el ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio Tehuacán, Edgar González Cerda.

Francisco Javier Díaz, decidió llamar como su compañero en el registro a Humberto del Real García, quien anteriormente buscaba ser el candidato propietario, pero decidió cerrar filas con el ex alcalde.

Se especula que en los próximos días también se registrarán: el ex presidente municipal, René Lezama Aradillas, el ex candidato a diputado, Jacobo Aguilar Sánchez y el ex candidato a la alcaldía, René López Cárdenas.

La plataforma de registro no es abierta al público, únicamente pueden entrar los solicitantes para registro y la comisión, de modo que ni los dirigentes municipales tienen conocimiento de quiénes más se han registrado.