PAN pide que se anule elección en Ciudad Serdán por rebase al tope de gastos

El excandidato Edgar Andrés Jiménez Bautista del PAN informó que sigue abierta la impugnación contra la elección de Uruviel González Vieyra como alcalde de Ciudad Serdán, en la que pide anularla por rebasar el tope de gastos de campaña.

En conferencia de medios, aseguró que el postulado por Movimiento Ciudadano (MC), que fue diputado local de 2018 a 2021, excedió 600 veces el límite de erogaciones que el Instituto Electoral del Estado (IEE) fijó en 92 mil 500 pesos.

“En la estimación que hicimos no hablo de lo que no se ve, no habló de dinero que se destina a compra de votos, hablo de bardas, lonas y eventos, de lo tangible”, aseguró.

- Anuncio -

Jiménez ejemplificó con el cierre de campaña, donde González Vieyra contó con enlonado, templete, audio, mariachis, payasos, zanqueros y lucha libre, además de que entregó 20 mil pesos a un grupo religioso, así como 27 sillas de rueda a personas con capacidades diferentes.

“Nada más en ese evento rebasó el tope de gastos”, aseveró el empresario, quien ha competido por la alcaldía de Ciudad Serdán en dos ocasiones, en 2018 y este año.

Asimismo, refirió que encontró bardas con promoción a favor de González Vieyra con una dimensión de 2.50 metros de ancho por 50 metros de largo que el Instituto Nacional Electoral (INE) cataloga como espectacular con un precio de 25 mil pesos.

Detalló que la impugnación se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que recurrió debido a que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no analizó su queja.

En la rueda de prensa, denunció que el Instituto Electoral del Estado (IEE) fue omiso al certificar la propaganda que utilizó el alcalde electo, pues llevó a cabo la diligencia solicitada por el PAN 30 días después de que se celebró la elección el 6 de junio pasado.