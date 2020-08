Barbosa califica al PAN de oposición pequeña y soslaya denuncia ante el IEE en su contra

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que el Partido Acción Nacional (PAN), se convirtió en una oposición de tamaño pequeño y soslayó la denuncia que la dirigencia estatal de ese instituto político le tramitó por promoción de su persona ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) por la supuesta promoción anticipada de su primer informe de gobierno.

“Tiene derecho todo ciudadano y todo partido a presentar quejas y denuncias contra quien sea, incluyendo al propio gobernador, al presidente de la República, sobre hechos falsos o cualquier hecho. Es una mala estrategia, que no diría yo, moldea ni modera ninguna circunstancia. Según me dicen, porque no me han notificado, es por lo que iba yo a hacer, no por lo que hice”, expresó con una sonrisa el mandatario en su habitual rueda de medios, cuando se le preguntó por la querella.

Reiteró que él cumplió su primer año de gobierno el 1 de agosto pasado, pero que por ley el informe anual del periodo sexenal se debe rendir en los primeros 15 días de diciembre.

“Si decido hacerlo lo voy a hacer, Andrés Manuel cada tre meses hace sus informes; cada vez que ha visto la oportunidad política lo hace. Si yo decido lo hago, no porque dice Genoveva, no le hagan caso ustedes, vean el nivel de política que hacen, ustedes vean en lo que se convirtieron el tamañito de oposición que son”, aseveró.

Y agregó: “Cuando una oposición tiene presencia social no requiere este tipo de cosas, no tienen ningún efecto, que me digan cuántas acciones contra un gobernador han sido útiles para evitar situaciones. Entonces, niños de la prensa, no le den importancia a eso”.

Luego, también a pregunta expresa, el titular del Poder Ejecutivo, confirmó que sobreseyó un amparo tramitado por Eukid Castañón Herrera, ex operador político del finado gobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas y reveló que en les investigaciones que se le aplican están vinculadas “muchas personas”.

Cuando le preguntaron si estaba involucrada en esas pesquisas, Genoveva Huerta, Barbosa rió y dijo: “no, no tengo información de la líder del PAN, no quiero jugar con eso”.