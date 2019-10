PAN a favor de investigaciones a ex funcionarios, pero pide que no se usen como “garrote político”

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Puebla, Genoveva Huerta Villegas, avaló las investigaciones contra ex funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle, siempre que estas no sean utilizadas como “un garrote político”.

La semana pasada, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra de ex servidores poblanos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de que se les congelaron las cuentas bancarias.

En conferencia de prensa, la panista indicó que no hay nada que ocultar porque “la transformación de Puebla salta a la vista”.

“Estamos siempre a favor de la transparencia y que se investigue cualquier cosa, el Partido Acción Nacional no le teme porque no hay nada que esconder. Claro está, todo apegado a la ley, al Derecho, no con juicios a priori, no con suposiciones, todo que sea apegado a la ley y que no se utilice como un garrote político”, sostuvo.

De las versiones que refieren que serían Roberto Moya Clemente, ex secretario de Finanzas, y Eukid Castañón, ex contralor estatal, los investigados, comentó que mientras no haya una confirmación de nombres por parte de la misma secretaría de Hacienda, no se debe especular.

La panista abundó que no solo se debe indagar a las administraciones panistas sino a la de Guillermo Pacheco Pulido y a la actual, al considerar que no es argumento decir que no hay dinero para hacer obras en el estado de Puebla porque el gobierno interino no dejó.

De paso, Huerta Villegas criticó el arrendamiento de mil patrullas, el cual ascenderá a mil 387 pesos por dos años. Opinó que adquirir los vehículos sería más rentable, pues costaría 760 millones poco más de la mitad de la renta que planea el gobierno estatal.

“Al finalizar la renta, Puebla se quedará sin patrullas y sin la lana porque eso marca el contrato de arrendamiento”.

La líder del albiazul abundó que tampoco queda claro quienes manejarán esas unidades, pues se necesitan mil policías, cada uno con salario promedio de 10 mil pesos mensuales.

Cuestionó si estos serán adicionales a los 3 mil 605 uniformados activos y si a la secretaría de Seguridad Pública, que cuenta con presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos, le alcanzará para compra de armas y uniformes, pues la renta de patrullas le representaría el 53 por ciento de ese total.

Finalmente, acusó que después de la liberación del hijo de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo Guzmán”, está claro que los gobiernos de Morena carecen de estrategias en seguridad y no tienen capacidad de reacción: “la población sufre los estragos de la inexperiencia”.