A dos años de gobierno, Morena no logró cambios ni transformación en la ciudad de Puebla: PRI-AN

Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) reclamaron que a dos años de la administración no hubo cambios ni mucho menos transformación en la ciudad de Puebla con el arribo de Morena al gobierno de la capital.

La postura por parte del PRI fue fijada por la regidora Silvia Tanús Osorio, quien fue la primera en lanzar duras críticas contra el gobierno morenista.

En su mensaje, destacó que el año pasado hizo una serie de precisiones de la administración actual, así como de los yerros cometidos en estos últimos dos años.

Aseveró que este 2020 fue un año peor que el 2019, debido a que el ayuntamiento de Puebla no supo enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19.

Silvia Tanús afirmó que la implementación de programas sociales para dejó más dudas que certezas, como la supuesta compra de sobreprecio de despenas y la adquisición de respiradores de “segunda mano” para pacientes graves de coronavirus.

Enfatizó que dichos “ventiladores” que serían donados al gobierno del estado, en el que se invirtieron 15 millones de pesos, finalmente fueron rechazados por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta por ser de mala calidad.

En su intervención, también reclamó la opacidad en el manejo del recurso público para hacerle frente a la pandemia.

“La ciudadanía sigue en espera de la solución de los grandes problemas de la capital; invito al gobierno a rectificar porque Puebla nos necesita”, sostuvo, quien al final dijo que tres minutos no bastan para realizar un análisis profundo de la falta de resultados de gobierno.

“No es lo mismo ser activista que gobernar”, reclama el PAN por dos años de gobierno perdidos en el discurso

En la misma dinámica se pronunció la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN), bajo la coordinación de Enrique Guevara Montiel.

Guevara Montiel envió una fuerte crítica a la alcalde morenista Claudia Rivera Vivanco, a quien le dijo: no es lo mismo ser activista que gobernar la cuarta ciudad más importante de México, lo que evidenció la molestia de la presidente municipal.

Acusó que “llevamos dos años perdidos y esta administración aún no sabe qué hacer, por eso guarda en bancos más de mil 700 millones de pesos, lo cual es un insulto para los poblanos que demanda seguridad, servicios, empleo y mejores condiciones de vida”.

Señaló que los spots publicitarios en redes sociales de la última semana no aportan datos completos de la gestión morenista, porque a su juicio no hay resultados. No existen.

Durante el segundo informe de la alcalde Claudia Rivera Vivanco, las bancadas del Partido

El panista dijo que el gobierno de Claudia Rivera dice que va por más, pero por más errores, más promesas incumplidas y más subejercicio presupuestal.

“Este gobierno habla mucho pero no hace nada y queda confirmado que no es lo mismo ser activista que autoridad”, acusó.

Expuso que hace un año se justificaron por la falta de experiencia y a las herencias del pasado, a un año de que culmine la gestión dijo que hace 12 meses anunció una serie de acciones que no ocurrieron.

Al respecto, citó el caso del incumplimiento de la modernización de la Central de Autobuses Capu, con una inversión de 300 millones de pesos, y la remodelación del mercado Unión, con un costo de 81 millones de pesos, donde hasta la fecha no hay nada.

“Acaso nos tomaron el pelo para salir al paso”, reclamó el regidor albiazul.

Mientras en seguridad dijo que todas las cámaras de videovigilancia de las 25 colonias populares más inseguras de la capital se apagaron, y el programa “Campus 100% Seguros” es inexistente.

Por último, el panista desmintió que el ayuntamiento de Puebla haya ejercido el 40 por ciento del presupuesto en las 17 juntas auxiliares, donde apenas han invertido 8 millones de pesos.

“Morena ha incumplido con los principios de no mentir, no robar y no traicionar; qué pasó ahí; este gobierno no sirve, llevamos dos años perdidos y para nosotros Puebla merece más”, concluyó.

La última postura fue emitida por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la cual corrió a cargo de la regidora Patricia Montaño Flores.

Montaño Flores reviró a las voces opositoras al gobierno de la ciudad que extrañan los beneficios y vivir del erario, como ocurrieron en administraciones anteriores.

Insistió que están molestos porque se terminaron sus privilegios, las obras de relumbrón y el abandono en el que tenían a la ciudad.

“Con los recursos han endeudado a Puebla, quieren que el dinero financie las fortunas privadas y se le quite al pueblo lo que es del pueblo”, respondió de manera contundente.

En contraparte, dijo que el gobierno de Claudia Rivera se centró en no endeudar al municipio, enfrentar con transparencia en el manejo del recurso durante la pandemia por Covid-19 y destinar el 40 por ciento del presupuesto a las 17 juntas auxiliares.

Y remató que la postura de la oposición es porque “les molesta que no hizo antesala con la clase política, extraviados en este nuevo mundo, buscan denostarte. Comprendemos su desesperación”.